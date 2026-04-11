Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chuẩn bị tiếp phái đoàn Iran

Các nguồn tin cho biết, những cuộc trao đổi giữa Tehran và Washington nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, phía Iran vẫn phát đi tín hiệu thận trọng, nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc liệu tiến trình đàm phán có thực sự được khởi động hay không.

Theo Tasnim, các cuộc tiếp xúc dự kiến sẽ chỉ kéo dài trong vòng 24 giờ. Ở thời điểm hiện tại, Tehran vẫn đang tiếp tục đánh giá lập trường của Washington. Khả năng khởi động đàm phán vào cuối ngày 11/4 vẫn để ngỏ, phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo trong ngày.

Pakistan chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran. Ảnh: AP

Trong bối cảnh phái đoàn Mỹ tới Islamabad để tiến hành các cuộc đối thoại với Iran, Pakistan đã lên tiếng hoan nghênh Mỹ vì “cam kết theo đuổi một nền hòa bình lâu dài trong khu vực và trên toàn cầu”. Tại sân bay Islamabad vào sáng 11/7 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Ishaq Dar cùng Tư lệnh Lục quân Asim Munir đã trực tiếp đón tiếp và bắt tay các quan chức Mỹ ngay khi họ vừa hạ cánh.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Dar bày tỏ kỳ vọng Washington và Tehran sẽ bước vào các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, đồng thời tái khẳng định thiện chí của Islamabad trong việc đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện cho một “giải pháp lâu dài và bền vững” đối với cuộc xung đột.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J. D. Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner — con rể của Tổng thống Donald Trump.

Phái đoàn Iran tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan có 71 thành viên, bao gồm các quan chức cấp cao, chuyên gia kỹ thuật, lực lượng an ninh và đội ngũ hỗ trợ. Hãng thông tấn Tasnim cho biết, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn của Tehran trong các cuộc tiếp xúc với giới chức Mỹ tại Islamabad. Tháp tùng ông là nhiều gương mặt quan trọng trong bộ máy quyền lực Iran, trong đó có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam, cùng các quan chức cấp cao Ali Akbar Ahmadian và Ali Bagheri Kani thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.