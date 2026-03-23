Thái Lan triển khai ứng dụng tra cứu nguồn cung nhiên liệu theo thời gian thực

Ngày 22/3, Cục trưởng Cục Kinh doanh Năng lượng Thái Lan, ông Sarawut Kaewtathip cho biết Bộ Năng lượng Thái Lan đánh giá cao ứng dụng “Pump Radar” – một nền tảng cho phép người dân cập nhật và tra cứu tình trạng cung ứng xăng dầu tại các trạm theo thời gian thực.

Ứng dụng hoạt động dựa trên dữ liệu chia sẻ từ cộng đồng, giúp người dùng chủ động lựa chọn điểm tiếp nhiên liệu phù hợp. Bộ Năng lượng hiện đang phối hợp với nhà phát triển để nâng cấp hệ thống, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp xăng dầu tham gia cung cấp dữ liệu trực tiếp, qua đó tăng độ chính xác và tính cập nhật của thông tin.

Cùng với đó, một ứng dụng mới mang tên “Fuel Now” đang được nghiên cứu phát triển. Nền tảng này sẽ cho phép các Văn phòng năng lượng cấp tỉnh cập nhật dữ liệu cung ứng theo địa bàn, giúp người dân nhanh chóng xác định khu vực còn nguồn nhiên liệu. Trong thời gian chờ hoàn thiện, các cơ quan địa phương đã chủ động đăng tải thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, nhằm đảm bảo người dân tiếp cận thông tin kịp thời.

Song song với các giải pháp công nghệ, Bộ Năng lượng Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra hoạt động vận chuyển xăng dầu trên cả đường bộ và đường biển, nhằm ngăn chặn buôn lậu và bảo đảm an ninh năng lượng. Liên quan đến tình trạng gián đoạn cục bộ tại một số trạm xăng ở tỉnh Chiang Mai và Nakhon Ratchasima, Chính phủ Thái Lan khẳng định nguồn cung nhiên liệu vẫn được đảm bảo, với mức dự trữ đủ đáp ứng nhu cầu trong ít nhất 103 ngày.

Theo giới chức, nguyên nhân chính là do tâm lý lo ngại khiến nhu cầu tăng đột biến, đặc biệt đối với dầu diesel. Sản lượng tiêu thụ mặt hàng này đã tăng mạnh, từ khoảng 67 triệu lít lên 84 triệu lít mỗi ngày. Nhà chức trách Thái Lan cho biết đang đẩy mạnh điều phối nguồn cung và kỳ vọng thị trường sẽ sớm ổn định trở lại trong vòng một tuần tới.