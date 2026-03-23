Thái Lan triển khai ứng dụng tra cứu nguồn cung nhiên liệu theo thời gian thực

Thứ Hai, 11:47, 23/03/2026
VOV.VN - Trước áp lực từ biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông, Thái Lan đang tăng tốc triển khai các giải pháp số nhằm minh bạch thông tin và ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Ngày 22/3, Cục trưởng Cục Kinh doanh Năng lượng Thái Lan, ông Sarawut Kaewtathip cho biết Bộ Năng lượng Thái Lan đánh giá cao ứng dụng “Pump Radar” – một nền tảng cho phép người dân cập nhật và tra cứu tình trạng cung ứng xăng dầu tại các trạm theo thời gian thực.

Ảnh minh họa: Ngọc Diệp - VOV Bangkok

Ứng dụng hoạt động dựa trên dữ liệu chia sẻ từ cộng đồng, giúp người dùng chủ động lựa chọn điểm tiếp nhiên liệu phù hợp. Bộ Năng lượng hiện đang phối hợp với nhà phát triển để nâng cấp hệ thống, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp xăng dầu tham gia cung cấp dữ liệu trực tiếp, qua đó tăng độ chính xác và tính cập nhật của thông tin.

Cùng với đó, một ứng dụng mới mang tên “Fuel Now” đang được nghiên cứu phát triển. Nền tảng này sẽ cho phép các Văn phòng năng lượng cấp tỉnh cập nhật dữ liệu cung ứng theo địa bàn, giúp người dân nhanh chóng xác định khu vực còn nguồn nhiên liệu. Trong thời gian chờ hoàn thiện, các cơ quan địa phương đã chủ động đăng tải thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, nhằm đảm bảo người dân tiếp cận thông tin kịp thời.

Song song với các giải pháp công nghệ, Bộ Năng lượng Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra hoạt động vận chuyển xăng dầu trên cả đường bộ và đường biển, nhằm ngăn chặn buôn lậu và bảo đảm an ninh năng lượng. Liên quan đến tình trạng gián đoạn cục bộ tại một số trạm xăng ở tỉnh Chiang Mai và Nakhon Ratchasima, Chính phủ Thái Lan khẳng định nguồn cung nhiên liệu vẫn được đảm bảo, với mức dự trữ đủ đáp ứng nhu cầu trong ít nhất 103 ngày.

Theo giới chức, nguyên nhân chính là do tâm lý lo ngại khiến nhu cầu tăng đột biến, đặc biệt đối với dầu diesel. Sản lượng tiêu thụ mặt hàng này đã tăng mạnh, từ khoảng 67 triệu lít lên 84 triệu lít mỗi ngày. Nhà chức trách Thái Lan cho biết đang đẩy mạnh điều phối nguồn cung và kỳ vọng thị trường sẽ sớm ổn định trở lại trong vòng một tuần tới.

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Ngành du lịch Thái Lan kêu gọi gói cứu trợ khẩn cấp 15 tỷ baht

VOV.VN - Liên đoàn Du lịch Thái Lan (Fetta) cùng 7 hiệp hội thành viên kiến nghị Chính phủ đưa gói kích cầu trị giá 15 tỷ baht (456 triệu USD) vào chương trình nghị sự ưu tiên, nhằm ứng phó nguy cơ suy giảm do xung đột Trung Đông và thiếu nhiên liệu.

Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới

VOV.VN - Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha hôm qua (18/3) đã có chuyến thăm Myanmar và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự và phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.

Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Chiều 19/3, Hạ viện Thái Lan đã chính thức bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thủ tướng chính phủ.

