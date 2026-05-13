Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc: Cuộc mặc cả quyền lực lớn nhất thế giới

Tổng thống Trump không muốn vấn đề Iran cản trở thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 lên tiếng hạ thấp những khác biệt giữa Mỹ với Trung Quốc xung quanh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông không muốn những bất đồng về cách thức xử lý vấn đề này ảnh hưởng tới kết quả cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày tới.