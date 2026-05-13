中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhân Dân nhật báo: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn

Thứ Tư, 12:08, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra sáng nay (13/5) đã đăng bài bình luận khẳng định mối quan hệ Trung - Mỹ không thể quay lại quá khứ, nhưng có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Bài bình luận nêu rõ, sau nhiều thăng trầm, quan hệ Trung Quốc - Mỹ đã đi đến một bước ngoặt lịch sử mới. Nguyên thủ hai nước một lần nữa bắt tay “chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới mang tính bước ngoặt”.

nhan dan nhat bao quan he my - trung quoc co the huong toi tuong lai tot dep hon hinh anh 1
Hợp tác Mỹ - Trung Quốc. Đồ họa: IC.

Bài báo cho rằng: “Qua mỗi lần đối đầu và đối thoại, tâm thế và phương thức tiếp cận trong quan hệ Trung-Mỹ đã dần thay đổi. Ngày nay, hai bên đối thoại bình đẳng hơn, giao tiếp thực tế hơn, giới hạn rõ ràng hơn, cho thấy khả năng mở ra cục diện mới trong sự kiên cường của quan hệ Trung-Mỹ.”

Theo bài bình luận, điều quan trọng nhất trong giao thiệp giữa hai nước lớn như Trung Quốc và Mỹ là thiết lập được sự hiểu biết chiến lược đúng đắn và trả lời tốt câu hỏi bao quát liệu Trung Quốc và Mỹ là đối thủ hay đối tác.

Bài báo tái khẳng định: Trung Quốc không thách thức hay tìm cách thay thế Mỹ, đồng thời hoan nghênh sự thịnh vượng và phát triển của Mỹ. Tuy nhiên, ý chí bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh “không lay chuyển”. Bài bình luận nhấn mạnh: “Những năm gần đây, đối mặt với các cuộc chiến thuế quan và thương mại, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán và dám đấu tranh, kiên định các nguyên tắc và giới hạn tối thiểu, không chỉ thể hiện sức mạnh cốt lõi, giành được sự tôn trọng của quốc tế, mà còn tạo ra khả năng để hai bên quay trở lại bàn đàm phán và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại tham vấn”.

Bài báo cho rằng: Sự thay đổi trong mô thức tương tác giữa Trung Quốc và Mỹ khiến ngày càng nhiều người nhận ra rằng: sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc là xu hướng lịch sử tất yếu, bất kỳ ý đồ nào nhằm kiềm chế, chèn ép Trung Quốc đều “không thể thành công”. Sự tương tác ngày càng bình đẳng giữa hai bên, cùng nhìn nhận ngang hàng hơn của Mỹ đối với Trung Quốc, đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng chiến lược quốc tế. Điều này không chỉ phản ánh xu hướng phát triển và động lực quyền lực đang thay đổi, mà còn là sự trở lại với lý tính và chín chắn.

Bài bình luận nêu rõ, những thăng trầm trong quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ đã đem lại những bài học quan trọng cho cả hai bên: đối thoại tốt hơn đối đầu, hợp tác tốt hơn trò chơi tổng bằng không, ổn định tốt hơn hỗn loạn. Bài báo nhấn mạnh: “Lý do khiến quan hệ Trung-Mỹ gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây về căn bản là do một số người Mỹ bị ám ảnh bởi trò chơi tổng bằng không, mắc kẹt trong logic sai lầm ‘anh thua, tôi thắng”, ‘anh thịnh, tôi suy’. Quan điểm và tâm lý như vậy không phù hợp với thời đại. Tư duy thắng ăn cả và trò chơi tổng bằng không không phải là con đường phát triển của nhân loại. Chỉ bằng cách loại bỏ góc nhìn hạn hẹp, mới có thể thấy được không gian hợp tác rộng lớn”.

Bài báo cho rằng, tình hình quốc tế đang trải qua những diễn biến sâu sắc nhất kể từ sau Thế chiến II, xung đột địa chính trị thường xuyên xảy ra, toàn cầu hóa kinh tế bị đảo ngược và thâm hụt quản trị toàn cầu ngày càng rõ rệt, đặt nhân loại trước những thách thức chưa từng có. Theo bài bình luận, với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ gánh vác những trách nhiệm lớn hơn bao giờ hết.

Bài báo khẳng định, thúc đẩy phát triển toàn cầu không thể tách khỏi hợp tác Trung-Mỹ. Nền kinh tế thế giới không chịu nổi việc hai nền kinh tế lớn nhất rơi vào tình trạng “tách rời đứt chuỗi”. Hai bên cần hành động như những đối tác và bạn bè, đảm bảo hợp tác kinh tế và thương mại tiếp tục là trụ cột của quan hệ song phương và là động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới, cùng nhau duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Bài bình luận cũng nêu rõ, việc duy trì hòa bình và an ninh không thể tách khỏi hợp tác Trung-Mỹ. Hiện nay, tình hình Trung Đông vẫn đang căng thẳng, nguy cơ xung đột lan rộng đang gia tăng. Để có được hòa bình và ổn định lâu dài trên thế giới, việc duy trì ổn định trật tự quốc tế là điều thiết yếu. Trong chiến tranh chống phát xít, Trung Quốc và Mỹ đã sát cánh chiến đấu để thiết lập trật tự quốc tế thời hậu chiến, với những hy sinh to lớn. Ngày nay, hai bên cần cùng nhau bảo vệ thành quả quan trọng và khó khăn này.

Bài bình luận cho rằng, việc hoàn thiện quản trị toàn cầu không thể tách khỏi hợp tác Trung-Mỹ. Thế giới ngày nay đối mặt với nhiều thách thức, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ đóng vai trò then chốt trong các lĩnh vực như chống nhập cư bất hợp pháp và lừa đảo viễn thông, chống rửa tiền, trí tuệ nhân tạo và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng và có trật tự, tuân thủ các quy tắc quốc tế được công nhận rộng rãi và thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên nguyên tắc tham vấn, đóng góp chung và cùng thụ hưởng.

Bài báo kết luận: “Thời thế đã thay đổi, quan hệ Trung-Mỹ không thể quay lại quá khứ; bằng cách hội tụ lý tính và lợi ích chung, Trung Quốc và Mỹ có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi lần bắt tay đều là một lần viết nên tương lai; mỗi cuộc đối thoại đều là một lần gieo hạt giống hòa bình. Lịch sử sẽ ghi nhớ những lựa chọn được đưa ra bởi các nước lớn tại những bước ngoặt then chốt, khi họ gánh vác trách nhiệm vì hòa bình và phát triển thế giới. Khi hai nước lớn lựa chọn chung tay tiến bước, họ không chỉ soi sáng con đường của nhau, mà còn cả tương lai của toàn thế giới.”

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đăng một video mang tên “Chung sống hòa bình”, nhấn mạnh Trái Đất quá nhỏ để Trung Quốc và Mỹ quay lưng và đối đầu. Thái Bình Dương đủ lớn để cả hai cùng thịnh vượng theo cách riêng của mình. Một Trung Quốc tích cực, cởi mở đang ở đây và giờ là sự lựa chọn của Mỹ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Quan hệ Trung Quốc - Mỹ thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc ông Trump thăm Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ
Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Ngày 11/5, công ty sản xuất thiết bị không dây Quectel Wireless Solutions đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ vì đã đưa công ty này vào danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua.

Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ

Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Ngày 11/5, công ty sản xuất thiết bị không dây Quectel Wireless Solutions đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ vì đã đưa công ty này vào danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua.

Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn
Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trên thế giới 24 giờ qua: Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm gặp gỡ thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bàn nhiều vấn đề lớn; tình hình Iran tiếp tục nóng bỏng; hòa đàm Ukraine bế tắc…

Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn

Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trên thế giới 24 giờ qua: Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm gặp gỡ thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bàn nhiều vấn đề lớn; tình hình Iran tiếp tục nóng bỏng; hòa đàm Ukraine bế tắc…

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới
Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới.

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới
Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ