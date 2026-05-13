Nhân Dân nhật báo: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn

Bài bình luận nêu rõ, sau nhiều thăng trầm, quan hệ Trung Quốc - Mỹ đã đi đến một bước ngoặt lịch sử mới. Nguyên thủ hai nước một lần nữa bắt tay “chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới mang tính bước ngoặt”.

Bài báo cho rằng: “Qua mỗi lần đối đầu và đối thoại, tâm thế và phương thức tiếp cận trong quan hệ Trung-Mỹ đã dần thay đổi. Ngày nay, hai bên đối thoại bình đẳng hơn, giao tiếp thực tế hơn, giới hạn rõ ràng hơn, cho thấy khả năng mở ra cục diện mới trong sự kiên cường của quan hệ Trung-Mỹ.”

Theo bài bình luận, điều quan trọng nhất trong giao thiệp giữa hai nước lớn như Trung Quốc và Mỹ là thiết lập được sự hiểu biết chiến lược đúng đắn và trả lời tốt câu hỏi bao quát liệu Trung Quốc và Mỹ là đối thủ hay đối tác.

Bài báo tái khẳng định: Trung Quốc không thách thức hay tìm cách thay thế Mỹ, đồng thời hoan nghênh sự thịnh vượng và phát triển của Mỹ. Tuy nhiên, ý chí bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh “không lay chuyển”. Bài bình luận nhấn mạnh: “Những năm gần đây, đối mặt với các cuộc chiến thuế quan và thương mại, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán và dám đấu tranh, kiên định các nguyên tắc và giới hạn tối thiểu, không chỉ thể hiện sức mạnh cốt lõi, giành được sự tôn trọng của quốc tế, mà còn tạo ra khả năng để hai bên quay trở lại bàn đàm phán và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại tham vấn”.

Bài báo cho rằng: Sự thay đổi trong mô thức tương tác giữa Trung Quốc và Mỹ khiến ngày càng nhiều người nhận ra rằng: sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc là xu hướng lịch sử tất yếu, bất kỳ ý đồ nào nhằm kiềm chế, chèn ép Trung Quốc đều “không thể thành công”. Sự tương tác ngày càng bình đẳng giữa hai bên, cùng nhìn nhận ngang hàng hơn của Mỹ đối với Trung Quốc, đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng chiến lược quốc tế. Điều này không chỉ phản ánh xu hướng phát triển và động lực quyền lực đang thay đổi, mà còn là sự trở lại với lý tính và chín chắn.

Bài bình luận nêu rõ, những thăng trầm trong quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ đã đem lại những bài học quan trọng cho cả hai bên: đối thoại tốt hơn đối đầu, hợp tác tốt hơn trò chơi tổng bằng không, ổn định tốt hơn hỗn loạn. Bài báo nhấn mạnh: “Lý do khiến quan hệ Trung-Mỹ gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây về căn bản là do một số người Mỹ bị ám ảnh bởi trò chơi tổng bằng không, mắc kẹt trong logic sai lầm ‘anh thua, tôi thắng”, ‘anh thịnh, tôi suy’. Quan điểm và tâm lý như vậy không phù hợp với thời đại. Tư duy thắng ăn cả và trò chơi tổng bằng không không phải là con đường phát triển của nhân loại. Chỉ bằng cách loại bỏ góc nhìn hạn hẹp, mới có thể thấy được không gian hợp tác rộng lớn”.

Bài báo cho rằng, tình hình quốc tế đang trải qua những diễn biến sâu sắc nhất kể từ sau Thế chiến II, xung đột địa chính trị thường xuyên xảy ra, toàn cầu hóa kinh tế bị đảo ngược và thâm hụt quản trị toàn cầu ngày càng rõ rệt, đặt nhân loại trước những thách thức chưa từng có. Theo bài bình luận, với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ gánh vác những trách nhiệm lớn hơn bao giờ hết.

Bài báo khẳng định, thúc đẩy phát triển toàn cầu không thể tách khỏi hợp tác Trung-Mỹ. Nền kinh tế thế giới không chịu nổi việc hai nền kinh tế lớn nhất rơi vào tình trạng “tách rời đứt chuỗi”. Hai bên cần hành động như những đối tác và bạn bè, đảm bảo hợp tác kinh tế và thương mại tiếp tục là trụ cột của quan hệ song phương và là động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới, cùng nhau duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Bài bình luận cũng nêu rõ, việc duy trì hòa bình và an ninh không thể tách khỏi hợp tác Trung-Mỹ. Hiện nay, tình hình Trung Đông vẫn đang căng thẳng, nguy cơ xung đột lan rộng đang gia tăng. Để có được hòa bình và ổn định lâu dài trên thế giới, việc duy trì ổn định trật tự quốc tế là điều thiết yếu. Trong chiến tranh chống phát xít, Trung Quốc và Mỹ đã sát cánh chiến đấu để thiết lập trật tự quốc tế thời hậu chiến, với những hy sinh to lớn. Ngày nay, hai bên cần cùng nhau bảo vệ thành quả quan trọng và khó khăn này.

Bài bình luận cho rằng, việc hoàn thiện quản trị toàn cầu không thể tách khỏi hợp tác Trung-Mỹ. Thế giới ngày nay đối mặt với nhiều thách thức, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ đóng vai trò then chốt trong các lĩnh vực như chống nhập cư bất hợp pháp và lừa đảo viễn thông, chống rửa tiền, trí tuệ nhân tạo và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng và có trật tự, tuân thủ các quy tắc quốc tế được công nhận rộng rãi và thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên nguyên tắc tham vấn, đóng góp chung và cùng thụ hưởng.

Bài báo kết luận: “Thời thế đã thay đổi, quan hệ Trung-Mỹ không thể quay lại quá khứ; bằng cách hội tụ lý tính và lợi ích chung, Trung Quốc và Mỹ có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi lần bắt tay đều là một lần viết nên tương lai; mỗi cuộc đối thoại đều là một lần gieo hạt giống hòa bình. Lịch sử sẽ ghi nhớ những lựa chọn được đưa ra bởi các nước lớn tại những bước ngoặt then chốt, khi họ gánh vác trách nhiệm vì hòa bình và phát triển thế giới. Khi hai nước lớn lựa chọn chung tay tiến bước, họ không chỉ soi sáng con đường của nhau, mà còn cả tương lai của toàn thế giới.”

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đăng một video mang tên “Chung sống hòa bình”, nhấn mạnh Trái Đất quá nhỏ để Trung Quốc và Mỹ quay lưng và đối đầu. Thái Bình Dương đủ lớn để cả hai cùng thịnh vượng theo cách riêng của mình. Một Trung Quốc tích cực, cởi mở đang ở đây và giờ là sự lựa chọn của Mỹ.