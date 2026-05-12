Mỹ có thể nhận 1.000 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 14-15/5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Trump trên cương vị tổng thống và là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Theo truyền thông Mỹ, khoảng 16 lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Tim Cook. Một trong những nội dung được cho là sẽ được bàn thảo là khả năng thành lập “hội đồng đầu tư” và “hội đồng thương mại” Mỹ - Trung. Hai bên được cho là cũng đang cân nhắc một thỏa thuận cho phép Trung Quốc đầu tư tới 1.000 tỷ USD vào Mỹ, dù hiện chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng hay Bắc Kinh.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11/5 trước chuyến công du, ông Trump cho biết cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ tập trung nhiều vào năng lượng và Iran, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ ba và tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ông Trump cho biết, ông có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, phía Mỹ đang hợp tác kinh tế sâu rộng với Trung Quốc và hiện Mỹ đang kiếm được rất nhiều tiền từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc tại eo biển Hormuz. Theo ông, Bắc Kinh nhận khoảng 40% lượng dầu đi qua eo biển này và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng muốn mọi việc tại Hormuz được giải quyết. Ông đồng thời cho biết sẽ trực tiếp trao đổi với ông Tập Cận Bình về Iran và an ninh năng lượng. Ông Trump khẳng định rất tôn trọng nhà lãnh đạo Trung Quốc và hy vọng điều đó được đáp lại.

Ngoài các nội dung chiến lược, ông Trump cũng nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 và ca ngợi màn đón tiếp mà Bắc Kinh dành cho ông khi đó. Ông mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn và cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc tổ chức “màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc”.