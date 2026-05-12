中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ có thể nhận 1.000 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Trump

Thứ Ba, 05:22, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho biết sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và quan hệ Mỹ - Trung đứng trước nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan tới thương mại, năng lượng, AI, bán dẫn... 

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 14-15/5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Trump trên cương vị tổng thống và là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

my co the nhan 1.000 ty usd dau tu tu trung quoc sau chuyen tham cua ong trump hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, khoảng 16 lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Tim Cook. Một trong những nội dung được cho là sẽ được bàn thảo là khả năng thành lập “hội đồng đầu tư” và “hội đồng thương mại” Mỹ - Trung. Hai bên được cho là cũng đang cân nhắc một thỏa thuận cho phép Trung Quốc đầu tư tới 1.000 tỷ USD vào Mỹ, dù hiện chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng hay Bắc Kinh.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11/5 trước chuyến công du, ông Trump cho biết cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ tập trung nhiều vào năng lượng và Iran, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ ba và tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ông Trump cho biết, ông có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, phía Mỹ đang hợp tác kinh tế sâu rộng với Trung Quốc và hiện Mỹ đang kiếm được rất nhiều tiền từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc tại eo biển Hormuz. Theo ông, Bắc Kinh nhận khoảng 40% lượng dầu đi qua eo biển này và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng muốn mọi việc tại Hormuz được giải quyết. Ông đồng thời cho biết sẽ trực tiếp trao đổi với ông Tập Cận Bình về Iran và an ninh năng lượng. Ông Trump khẳng định rất tôn trọng nhà lãnh đạo Trung Quốc và hy vọng điều đó được đáp lại.

Ngoài các nội dung chiến lược, ông Trump cũng nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 và ca ngợi màn đón tiếp mà Bắc Kinh dành cho ông khi đó. Ông mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn và cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc tổ chức “màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc”.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Trung Quốc Mỹ Donald Trump Tập Cận Bình AI bán dẫn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn
Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trên thế giới 24 giờ qua: Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm gặp gỡ thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bàn nhiều vấn đề lớn; tình hình Iran tiếp tục nóng bỏng; hòa đàm Ukraine bế tắc…

Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn

Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trên thế giới 24 giờ qua: Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm gặp gỡ thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bàn nhiều vấn đề lớn; tình hình Iran tiếp tục nóng bỏng; hòa đàm Ukraine bế tắc…

Trung Quốc - Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới trước thềm thượng đỉnh
Trung Quốc - Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới trước thềm thượng đỉnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia các cuộc tham vấn kinh tế - thương mại với Mỹ vào ngày 12/5.

Trung Quốc - Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới trước thềm thượng đỉnh

Trung Quốc - Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới trước thềm thượng đỉnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia các cuộc tham vấn kinh tế - thương mại với Mỹ vào ngày 12/5.

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ