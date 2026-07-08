English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thượng đỉnh NATO: Định hình một liên minh quân sự “đậm chất châu Âu” hơn

Thứ Tư, 11:46, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh toàn cầu, châu Âu gia tăng trách nhiệm quốc phòng và cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các đồng minh được kỳ vọng sẽ công bố định hướng xây dựng một NATO “mang đậm chất châu Âu hơn” tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể. Theo ông, ưu tiên của liên minh là đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quân sự và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, qua đó củng cố sức mạnh răn đe và an ninh chung.

“Chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ như trước đây. Châu Âu cần mạnh mẽ hơn trong một NATO vững mạnh hơn. Để đạt được điều đó, các đồng minh phải phối hợp chặt chẽ, phát huy và tận dụng thế mạnh của mỗi bên. Đó cũng chính là hướng đi mà chúng ta đang theo đuổi”, ông Rutte nói.

thuong dinh nato Dinh hinh mot lien minh quan su dam chat chau Au hon hinh anh 1
Tổng thư ký NATO Mark Rutte gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Thông điệp này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của NATO, từ việc tập trung vào các mục tiêu chi tiêu sang chú trọng khả năng triển khai thực tế, năng lực công nghiệp quốc phòng và khả năng chống chịu của toàn liên minh.

Sự chuyển hướng đó diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Trước phiên họp chính, nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng với NATO, cho rằng nước này đang gánh phần lớn chi phí bảo vệ châu Âu.

“Từ trước đến nay, chúng ta luôn hỗ trợ các đồng minh. Nhưng tôi không chắc họ sẽ làm điều tương tự với chúng ta. Italy từ chối, Đức từ chối và Pháp cũng từ chối. Điều đó không sao cả, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ phải chi hàng trăm tỷ USD để bảo vệ các đồng minh trong khi họ lại không sẵn sàng hỗ trợ chúng ta khi cần. Chúng ta luôn là bên đứng ra giúp đỡ họ”, Tổng thống Trump cho biết.

Các đồng minh cũng nhanh chóng đưa ra những tín hiệu đáp lại khi công bố hàng loạt hợp đồng quốc phòng mới và số liệu cho thấy chi tiêu quân sự của các nước châu Âu tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026.

Điểm đáng chú ý của Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này không chỉ nằm ở các con số ngân sách, mà còn ở tiến trình tái cân bằng vai trò giữa hai bờ Đại Tây Dương. Nhiều quan chức NATO mô tả đây là giai đoạn chuyển sang một mô hình liên minh mà châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình, trong khi Mỹ duy trì vai trò hạt nhân nhưng giảm dần sự hiện diện quân sự trực tiếp tại lục địa này. Xu hướng đó vừa phản ánh ưu tiên chiến lược mới của Mỹ, vừa tạo động lực để châu Âu đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng tự chủ.

Cùng với các vấn đề nội khối, Ukraine tiếp tục là nội dung trọng tâm của hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không và duy trì viện trợ quân sự trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị và bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine đều mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Các cuộc tiếp xúc song phương của Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng thu hút sự chú ý, đặc biệt sau khi Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng xem xét dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt và khả năng nối lại hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động, hội nghị tại Ankara được xem là dấu mốc cho quá trình tái định hình NATO, khi liên minh quân sự vừa phải tìm cách duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương và thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong cấu trúc an ninh chung. Mức độ hiện thực hóa các mục tiêu này sẽ quyết định ý nghĩa thực chất của hội nghị.

ong_trump_khang_dinh_my_ne_kiem_soat_grenland_tai_hoi_nghi_thuong_dinh_nato_reuters.jpg

Ông Trump khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN- Ngày 7/7, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh châu Âu.

Thu Hoài/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

NATO đổ "mưa" hợp đồng tỷ USD xuống các nhà thầu quốc phòng châu Âu
NATO đổ "mưa" hợp đồng tỷ USD xuống các nhà thầu quốc phòng châu Âu

VOV.VN - Ngày 7/7, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Mark Rutte đã công bố hàng loạt kế hoạch đầu tư quân sự trị giá hàng chục tỷ USD.

NATO đổ "mưa" hợp đồng tỷ USD xuống các nhà thầu quốc phòng châu Âu

NATO đổ "mưa" hợp đồng tỷ USD xuống các nhà thầu quốc phòng châu Âu

VOV.VN - Ngày 7/7, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Mark Rutte đã công bố hàng loạt kế hoạch đầu tư quân sự trị giá hàng chục tỷ USD.

Châu Âu phải tự giải “bài toán” đoàn kết nếu muốn cứu NATO
Châu Âu phải tự giải “bài toán” đoàn kết nếu muốn cứu NATO

VOV.VN - Ngoài việc cố gắng chứng minh với Tổng thống Donald Trump rằng các thành viên NATO khác đang đáp ứng yêu cầu của Mỹ, các đồng minh châu Âu cũng cần nhìn nhận lại quyết tâm duy trì liên minh quân sự của chính mình.

Châu Âu phải tự giải “bài toán” đoàn kết nếu muốn cứu NATO

Châu Âu phải tự giải “bài toán” đoàn kết nếu muốn cứu NATO

VOV.VN - Ngoài việc cố gắng chứng minh với Tổng thống Donald Trump rằng các thành viên NATO khác đang đáp ứng yêu cầu của Mỹ, các đồng minh châu Âu cũng cần nhìn nhận lại quyết tâm duy trì liên minh quân sự của chính mình.

Thượng đỉnh NATO 2026 - cột mốc định hình tương lai của liên minh
Thượng đỉnh NATO 2026 - cột mốc định hình tương lai của liên minh

VOV.VN - Thượng đỉnh NATO 2026 diễn ra trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài, căng thẳng Iran leo thang và những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump phủ bóng tương lai liên minh.

Thượng đỉnh NATO 2026 - cột mốc định hình tương lai của liên minh

Thượng đỉnh NATO 2026 - cột mốc định hình tương lai của liên minh

VOV.VN - Thượng đỉnh NATO 2026 diễn ra trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài, căng thẳng Iran leo thang và những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump phủ bóng tương lai liên minh.

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO
Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO - phép thử sự đoàn kết trong liên minh
Hội nghị Thượng đỉnh NATO - phép thử sự đoàn kết trong liên minh

VOV.VN - Điều dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm về hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này chính là sự đoàn kết của liên minh quân sự trước những thách thức mới.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO - phép thử sự đoàn kết trong liên minh

Hội nghị Thượng đỉnh NATO - phép thử sự đoàn kết trong liên minh

VOV.VN - Điều dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm về hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này chính là sự đoàn kết của liên minh quân sự trước những thách thức mới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ