Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu chống và 49 phiếu thuận đối với nghị quyết về quyền lực chiến tranh do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley đề xuất. Đây là lần thứ bảy trong năm nay phe Cộng hòa ngăn chặn các nỗ lực tương tự liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Đây cũng là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran vượt qua mốc 60 ngày hôm 1/5, thời hạn theo quy định của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 của Mỹ. Đạo luật này quy định tổng thống chỉ được phép triển khai hoạt động quân sự tối đa 60 ngày nếu chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội, trừ khi được gia hạn thêm 30 ngày vì lý do an toàn quân sự trong quá trình rút quân.

Nhà Trắng cho rằng quy định trên không còn áp dụng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được một lệnh ngừng bắn với Iran và các hành động thù địch “đã chấm dứt”. Tuy nhiên, phe Dân chủ bác bỏ lập luận này, cho rằng xung đột thực tế vẫn tiếp diễn.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho biết Mỹ hiện vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu và tàu chở dầu của Mỹ.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục đưa ra các nghị quyết tương tự mỗi tuần cho tới khi chiến tranh kết thúc hoặc Tổng thống Trump chính thức trình Quốc hội xin phép sử dụng lực lượng quân sự.

Phe Dân chủ lập luận rằng theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội chứ không phải tổng thống, đồng thời cảnh báo ông Trump có thể đã đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài mà chưa đưa ra chiến lược rõ ràng. Trong khi đó, phe Cộng hòa và Nhà Trắng khẳng định các hành động quân sự của ông Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.