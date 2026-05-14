  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran

Thứ Năm, 06:01, 14/05/2026
VOV.VN - Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Mỹ ngày 13/5 tiếp tục ngăn chặn nỗ lực mới nhất của đảng Dân chủ nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép, dù phe ủng hộ nghị quyết đã tiến gần hơn tới việc thông qua.

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu chống và 49 phiếu thuận đối với nghị quyết về quyền lực chiến tranh do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley đề xuất. Đây là lần thứ bảy trong năm nay phe Cộng hòa ngăn chặn các nỗ lực tương tự liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Đây cũng là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran vượt qua mốc 60 ngày hôm 1/5, thời hạn theo quy định của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 của Mỹ. Đạo luật này quy định tổng thống chỉ được phép triển khai hoạt động quân sự tối đa 60 ngày nếu chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội, trừ khi được gia hạn thêm 30 ngày vì lý do an toàn quân sự trong quá trình rút quân.

Nhà Trắng cho rằng quy định trên không còn áp dụng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được một lệnh ngừng bắn với Iran và các hành động thù địch “đã chấm dứt”. Tuy nhiên, phe Dân chủ bác bỏ lập luận này, cho rằng xung đột thực tế vẫn tiếp diễn.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho biết Mỹ hiện vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu và tàu chở dầu của Mỹ.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục đưa ra các nghị quyết tương tự mỗi tuần cho tới khi chiến tranh kết thúc hoặc Tổng thống Trump chính thức trình Quốc hội xin phép sử dụng lực lượng quân sự.

Phe Dân chủ lập luận rằng theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội chứ không phải tổng thống, đồng thời cảnh báo ông Trump có thể đã đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài mà chưa đưa ra chiến lược rõ ràng. Trong khi đó, phe Cộng hòa và Nhà Trắng khẳng định các hành động quân sự của ông Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: chiến tranh Iran cuộc chiến Iran Thượng viện Mỹ chấm dứt chiến tranh quan hệ Mỹ Iran
Nóng thế giới ngày 14/5: Mỹ không cần Trung Quốc giúp chấm dứt xung đột với Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Nga thử siêu tên lửa Sarmat; Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ…

Tổng thống Trump không muốn vấn đề Iran cản trở thượng đỉnh Mỹ - Trung
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 lên tiếng hạ thấp những khác biệt giữa Mỹ với Trung Quốc xung quanh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông không muốn những bất đồng về cách thức xử lý vấn đề này ảnh hưởng tới kết quả cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày tới.

Toàn cảnh quốc tế trưa 13/5: 30 trận địa tên lửa Iran đe dọa tàu chiến Mỹ
VOV.VN - Các đánh giá tình báo mật mới của Mỹ cho thấy quân đội Iran vẫn duy trì được phần lớn năng lực tên lửa, trái ngược đáng kể với những tuyên bố công khai của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng sức mạnh quân sự của Tehran đã bị “đánh tan”.

