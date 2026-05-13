Toàn cảnh quốc tế trưa 13/5: 30 trận địa tên lửa Iran đe dọa tàu chiến Mỹ

Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể bất chấp đòn tấn công của Mỹ

VOV.VN - Các đánh giá mật của tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn đang vận hành 30 trong tổng số 33 bãi phóng tên lửa dọc theo eo biển Hormuz. Điều này có nghĩa năng lực quân sự của quốc gia Hồi giáo vẫn đang mạnh hơn so với những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố.