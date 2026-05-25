Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số dưới 10 triệu người

Dự án mang tên “Nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân” do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) khởi xướng. SVP là đảng lớn nhất đất nước, nổi tiếng với lập trường phản đối nhập cư và việc thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu.

Những người ủng hộ sáng kiến này khẳng định rằng Thụy Sĩ, với quy mô 9,1 triệu dân hiện tại, đang phải oằn mình gánh chịu áp lực từ tình trạng "nhập cư hàng loạt", đồng thời kêu gọi áp đặt một mức trần dân số nghiêm ngặt.

Trong khi đó, Chính phủ, Nghị viện và hầu hết các đảng phái chính trị khác tại Thụy Sĩ đang kêu gọi cử tri bác bỏ sáng kiến này trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 14/6 tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về những hậu quả thảm khốc. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của hai bên hiện đang bám đuổi rất sít sao.

Những người ủng hộ sáng kiến cáo buộc nhập cư là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề tại Thụy Sĩ, bao gồm tình trạng khan hiếm nhà ở, giá thuê nhà tăng cao, phát triển quá mức, ùn tắc giao thông, các chuyến tàu quá tải, cũng như sự gia tăng tội phạm và hệ thống y tế bị quá tải. Để giải quyết vấn đề, họ muốn “giới hạn nhập cư ở mức hợp lý” và đảm bảo quy mô dân số dưới ngưỡng 10 triệu người trước năm 2050.