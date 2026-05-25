Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số dưới 10 triệu người

Thứ Hai, 17:57, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người dân Thụy Sĩ sẽ tham gia bỏ phiếu vào tháng 6 tới về một sáng kiến nhằm giới hạn quy mô dân số dưới mức 10 triệu người. Đây là một đề xuất chống nhập cư đang gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận tại quốc gia vùng Alps giàu có này.

Dự án mang tên “Nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân” do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) khởi xướng. SVP là đảng lớn nhất đất nước, nổi tiếng với lập trường phản đối nhập cư và việc thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu.

Những người ủng hộ sáng kiến này khẳng định rằng Thụy Sĩ, với quy mô 9,1 triệu dân hiện tại, đang phải oằn mình gánh chịu áp lực từ tình trạng "nhập cư hàng loạt", đồng thời kêu gọi áp đặt một mức trần dân số nghiêm ngặt.

Trong khi đó, Chính phủ, Nghị viện và hầu hết các đảng phái chính trị khác tại Thụy Sĩ đang kêu gọi cử tri bác bỏ sáng kiến này trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 14/6 tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về những hậu quả thảm khốc. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của hai bên hiện đang bám đuổi rất sít sao.

Những người ủng hộ sáng kiến cáo buộc nhập cư là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề tại Thụy Sĩ, bao gồm tình trạng khan hiếm nhà ở, giá thuê nhà tăng cao, phát triển quá mức, ùn tắc giao thông, các chuyến tàu quá tải, cũng như sự gia tăng tội phạm và hệ thống y tế bị quá tải. Để giải quyết vấn đề, họ muốn “giới hạn nhập cư ở mức hợp lý” và đảm bảo quy mô dân số dưới ngưỡng 10 triệu người trước năm 2050.

Đào Trang/VOV1
Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU
VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

Cử tri Mỹ không hài lòng với ông Trump về vấn đề nhập cư, giá cả và Iran
VOV.VN - Một cuộc thăm dò toàn quốc mới do NBC News công bố cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong những tháng đầu của năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Lật xe chở người Myanmar nhập cư trái phép tại Thái Lan, hàng chục người bị thương
VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan hôm 26/2 đã phát hiện và truy đuổi một xe bán tải chở 44 người Myanmar nhập cư trái phép tại tỉnh Kanchanaburi. Trong lúc bỏ chạy, chiếc xe bị lật, khiến 21 người bị thương.

Cháy xe khách ở Thụy Sĩ khiến 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương
VOV.VN - Ngày 10/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Thụy Sĩ khi một chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội tại thị trấn Kerzers, khiến 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

