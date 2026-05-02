Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU

Thứ Bảy, 06:11, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

Trong cuộc gặp mới đây với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar đã trình bày một danh sách các điều kiện cụ thể mà Ukraine cần đáp ứng trước khi Hungary bỏ phong tỏa các cuộc đàm phán gia nhập EU. Theo ông Péter Magyar, chính phủ mới tại Hungary sẽ không ủng hộ thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine, trong đó có việc khởi động các cuộc đàm phán nếu Kiev không có những nhượng bộ rõ ràng dành cho cộng đồng người Hungary ở vùng Transcarpathia.  

Thủ tướng đắc cử Péter Magyar lưu ý, cộng đồng thiểu số người Hungary tại vùng Transcarpathia/Ukraine không phải là nhóm di cư mới mà đã gắn bó lâu dài với khu vực này, duy trì ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống riêng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các quyền về văn hóa, ngôn ngữ, hành chính và giáo dục đại học của cộng đồng này đã bị hạn chế đáng kể, dẫn đến tình trạng nhiều người phải rời bỏ quê hương. Do đó, việc khôi phục những quyền này không chỉ là đòi hỏi công bằng mà là điều kiện tiên quyết để Hungary ủng hộ Ukraine trên con đường hội nhập châu Âu.

thu tuong dac cu hungary dat dieu kien voi ukraine trong tien trinh gia nhap eu hinh anh 1
Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar (Ảnh: Reuters)

Ông Magyar cũng đã đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Zelensky vào tháng 6 tới để củng cố quan hệ song phương, cũng như thảo luận và giải quyết vấn đề quyền lợi của cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp ông Magyar, đồng thời nhấn mạnh, các vấn đề liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary sẽ được giải quyết và cộng đồng này cũng là những công dân Ukraine có quyền bình đẳng như mọi người khác.

Tuyên bố của ông Magyar được đưa ra trong bối cảnh EU đang thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine, bao gồm việc mở các cuộc đàm phán chính thức. Tuy nhiên, Hungary dưới thời ông Orban đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn tiến trình này. Cuộc gặp tiềm năng giữa Thủ tướng đắc cử Magyar và Tổng thống Zelensky được kỳ vọng sẽ giúp hai bên tìm được tiếng nói chung trong vấn đề cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine, tránh để vấn đề này trở thành rào cản cho con đường hội nhập châu Âu của Ukraine.

Như Hoa/VOV-Praha
Thủ tướng đắc cử Hungary ám chỉ ông Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến nước này
VOV.VN - Ông Péter Magyar - Thủ tướng đắc cử của Hungary, ám chỉ rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến Budapest do lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đang có hiệu lực.

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, mở đường khoản vay 90 tỷ euro từ EU cho Ukraine
VOV.VN - Ngày 22/4, Liên minh châu Âu đã thông qua sơ bộ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine ngay sau khi Hungary có động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài nhiều tháng đối với khoản hỗ trợ này.

Thủ tướng đắc cử Hungary: Đường ống Druzhba có thể hoạt động tuần tới
VOV.VN - Ngày 17/4, Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar cho biết, đường ống dẫn dầu Druzhba có thể sẽ được khởi động trở lại ngay trong tuần tới sau nhiều tháng gián đoạn.

