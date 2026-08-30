Thuyền chở 270 người bị lật ngoài khơi đảo Cyprus

Vụ lật thuyền nghiêm trọng ngoài khơi đảo Cyprus đã khiến hàng trăm người rơi vào nguy hiểm. Ông Murat Senkul, thị trưởng thành phố cảng Kyrenia cho biết, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 159 trong số 258 hành khách có mặt trên thuyền.

Một số nguồn tin cho biết, con thuyền bắt đầu bị nước tràn vào khi đang ở vị trí cách bờ khoảng 6,4 km. Các xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ những người được cứu.