Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Sumud ngoài khơi đảo Cyprus

Thứ Hai, 21:50, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, lực lượng Israel đã chặn đoàn tàu chở hàng viện trợ hướng đến Gaza ở ngoài khơi đảo Cyprus, sau khi đoàn tàu này khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước.

Theo thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, đoàn tàu cứu trợ Sumud cho biết, lực lượng Israel đã lên tàu để ngăn chặn đoàn tàu tới Gaza, đồng thời kêu gọi các quốc gia hành động để ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp, nhằm duy trì cuộc bao vây diệt chủng đối với Gaza.

israel chan doan tau cuu tro sumud ngoai khoi dao cyprus hinh anh 1
Israel chặn đội tàu cứu trợ cho Gaza, bắt giữ nhiều nhà hoạt động quốc tế. Ảnh: Reuters

Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố, lực lượng chức năng đang ngăn chặn một âm mưu nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa, mà nước này đã áp đặt lên lực lượng Hamas ở Gaza.

Cũng trong hôm qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel về “hành động cướp biển mới” sau khi đoàn tàu cứu trợ Sumud bị chặn bắt.

Đoàn tàu cứu trợ Sumud lần này gồm hơn 50 tàu, khởi hành từ Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/5. Đây là lần thứ 3 trong một năm đoàn tàu này tới Gaza, nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với vùng lãnh thổ này, nơi đang chịu đựng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu và các vật tư thiết yếu khác.

Tháng trước, Israel đã chặn đoàn tàu thứ 2 trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Hy Lạp, trục xuất hầu hết các nhà hoạt động, nhưng đã bắt giữ 2 người trong số họ và giam giữ trong 10 ngày.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Israel không kích Gaza khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân viên y tế, các cuộc không kích của Israel tại Gaza trong hôm nay (17/5) đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công tiếp diễn, một ngày sau khi Israel hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza.

VOV.VN - Theo các nhân viên y tế, các cuộc không kích của Israel tại Gaza trong hôm nay (17/5) đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công tiếp diễn, một ngày sau khi Israel hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15/5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15/5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

VOV.VN - Ngày 14/5 Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

VOV.VN - Ngày 14/5 Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

