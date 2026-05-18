Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Sumud ngoài khơi đảo Cyprus

Theo thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, đoàn tàu cứu trợ Sumud cho biết, lực lượng Israel đã lên tàu để ngăn chặn đoàn tàu tới Gaza, đồng thời kêu gọi các quốc gia hành động để ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp, nhằm duy trì cuộc bao vây diệt chủng đối với Gaza.

Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố, lực lượng chức năng đang ngăn chặn một âm mưu nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa, mà nước này đã áp đặt lên lực lượng Hamas ở Gaza.

Cũng trong hôm qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel về “hành động cướp biển mới” sau khi đoàn tàu cứu trợ Sumud bị chặn bắt.

Đoàn tàu cứu trợ Sumud lần này gồm hơn 50 tàu, khởi hành từ Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/5. Đây là lần thứ 3 trong một năm đoàn tàu này tới Gaza, nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với vùng lãnh thổ này, nơi đang chịu đựng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu và các vật tư thiết yếu khác.

Tháng trước, Israel đã chặn đoàn tàu thứ 2 trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Hy Lạp, trục xuất hầu hết các nhà hoạt động, nhưng đã bắt giữ 2 người trong số họ và giam giữ trong 10 ngày.