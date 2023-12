Tiệc Giáng sinh miễn phí cho người nghèo và vô gia cư, của một nghệ sĩ Đức

Sự kiện này do ca sĩ kiêm diễn viên 81 tuổi Frank Zander tổ chức thường niên, năm nay do con trai ông đứng ra tổ chức, do nghệ sĩ Frank Zander vừa xuất viện và đang trong quá trình hồi phục.

Tiệc Giáng sinh cho người nghèo và người vô gia cư là sáng kiến của ca sĩ kiêm diễn viên người Đức Zander, được thực hiện từ năm 1995. Sau hai năm gián đoạn do dịch covid 19, đây là năm đầu tiên sự kiện được mở trở lại dù “ông chủ của bữa tiệc” vừa xuất viện. Qua màn hình video, ca sĩ kiêm diễn viên người Đức Frank Zander nở nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến những người vô gia cư ngồi kề bên nhau dự tiệc giáng sinh.

(Ảnh chụp màn hình)

Frank Zander gửi lời chúc: "Tôi chúc tất cả các bạn một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ. Tôi phải chăm sóc bản thân một chút nhưng mọi thứ sẽ ổn và đó là lý do tại sao tôi nâng ly chúc mừng các bạn, không phải bằng Champagne hay rượu sủi tăm mà bằng một ly bia ngon. Chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc".

Tiệc giáng sinh dành cho người nghèo năm nay là thành quả của sự chuẩn bị chu đáo cách đây cả tháng trời. Công ty giao thông công cộng của Berlin chịu trách nhiệm vận chuyển miễn phí những khách mời đặc biệt đến buổi tiệc tại hội trường lớn trong một khách sạn sang trọng ở quận Neukoelln. Các món ăn được phục vụ tại đây là món chân ngỗng truyền thống, khoai tây nghiền và bắp cải đỏ. Chính trị gia cánh tả nổi tiếng Gregor Gysi cũng có mặt tại bữa tiệc để gửi lời chúc tới những người nghèo.

Nhiều vị khách đã gửi lời chúc tốt đẹp như một lời cảm ơn tới nghệ sĩ Frank Zander:

"Tôi thực sự rất vui. Mùi vị món ăn rất tuyệt, chúng tôi đã có một bữa no say và một cảm giác thật dễ chịu . Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi chưa từng được chứng kiến những bữa tiệc đông đúc trong một không gian lễ hội như thế này".

"Trước dịch Covid-19, khách đến dự tiệc của nghệ sĩ Zander còn đông hơn. Năm nay vắng đi vì lần đầu tiên mở lại sau dịch. Vì vậy, tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái khi ngồi đây và tận hưởng những gì mà nghệ sĩ đã mang đến cho chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy thật ấm áp".

Tiệc Giáng sinh cho người vô gia cư năm nay dù nhỏ hơn một chút so với thường lệ nhưng vẫn diễn ra ấm cúng với sự hỗ trợ của bạn bè, các nhà tài trợ và tình nguyện viên. Chính quyền thành phố Berlin gọi sáng kiến của nghệ sĩ Zander là sáng kiến của lòng nhân ái thân tình mà đặc sắc.