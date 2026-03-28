Tiêm kích F-16 Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia

Thứ Bảy, 16:38, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một tiêm kích F-16 của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia sau chuyến bay hỗ trợ chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, một máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay quân sự ở phía tây Saudi Arabia sau khi bị “hư hại” khi hoạt động trong không phận Iran ngày 28/3.

tiem kich f-16 my ha canh khan cap tai saudi arabia hinh anh 1
Máy bay F-16. Ảnh: CENTCOM

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay chiến đấu này đã hạ cánh tại một căn cứ của Mỹ ở Trung Đông sau chuyến bay tác chiến trong khuôn khổ chiến dịch Epic Fury của Washington nhằm vào Iran, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia đã khiến nhiều máy bay tiếp dầu của Mỹ bị hư hại và ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương. Đây được xem là một trong những vụ tấn công hiếm hoi gây thiệt hại trực tiếp đến năng lực hỗ trợ hậu cần trên không của Mỹ tại Trung Đông.

Sân bay quân sự Prince Sultan nằm ở miền trung Arab Saudi, là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh vệ tinh chụp trước khi xung đột bùng phát cho thấy lực lượng Mỹ triển khai ở đây gồm ít nhất 19 máy bay tiếp dầu KC-46A và KC-135, cùng 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry và 3 máy bay liên lạc chiến trường E-11A.

Máy bay tiếp dầu đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ, giúp kéo dài thời gian hoạt động và tầm tác chiến của các tiêm kích như F-16. Việc các máy bay này bị hư hại có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai và duy trì các hoạt động không kích trong khu vực.

dao_qeshm_iran.jpg

7 hòn đảo tạo thành “vành đai phòng thủ” của Iran ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Những hòn đảo này được ví như “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” và việc vô hiệu hóa các vị trí quân sự của Iran tại đây được cho là điều kiện cần nếu Mỹ muốn đảm bảo an toàn cho tàu chiến tiến sâu vào Vịnh Ba Tư, đặc biệt trong kịch bản đổ bộ vào đảo Kharg.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Xung đột Iran thúc đẩy Ấn Độ trở lại với năng lượng Nga
Xung đột Iran thúc đẩy Ấn Độ trở lại với năng lượng Nga

VOV.VN - Xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, buộc Ấn Độ phải tăng cường nhập khẩu dầu khí từ Nga và điều chỉnh lại chiến lược trong bối cảnh giá cả biến động và rủi ro tại eo biển Hormuz gia tăng.

Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran
Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét cắt giảm chi tiêu dành cho việc bảo vệ các đồng minh NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu không đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ của ông trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"
Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 27/3 nói rằng ông có “lý do pháp lý” khi gọi những gì đang diễn ra tại Iran là một “xung đột quân sự”, thay vì “chiến tranh”. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến này tới nay "vẫn chưa kết thúc".

