Tiêm kích F-16 Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, một máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay quân sự ở phía tây Saudi Arabia sau khi bị “hư hại” khi hoạt động trong không phận Iran ngày 28/3.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay chiến đấu này đã hạ cánh tại một căn cứ của Mỹ ở Trung Đông sau chuyến bay tác chiến trong khuôn khổ chiến dịch Epic Fury của Washington nhằm vào Iran, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia đã khiến nhiều máy bay tiếp dầu của Mỹ bị hư hại và ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương. Đây được xem là một trong những vụ tấn công hiếm hoi gây thiệt hại trực tiếp đến năng lực hỗ trợ hậu cần trên không của Mỹ tại Trung Đông.

Sân bay quân sự Prince Sultan nằm ở miền trung Arab Saudi, là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh vệ tinh chụp trước khi xung đột bùng phát cho thấy lực lượng Mỹ triển khai ở đây gồm ít nhất 19 máy bay tiếp dầu KC-46A và KC-135, cùng 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry và 3 máy bay liên lạc chiến trường E-11A.

Máy bay tiếp dầu đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ, giúp kéo dài thời gian hoạt động và tầm tác chiến của các tiêm kích như F-16. Việc các máy bay này bị hư hại có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai và duy trì các hoạt động không kích trong khu vực.