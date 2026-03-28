Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran

Thứ Bảy, 07:18, 28/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét cắt giảm chi tiêu dành cho việc bảo vệ các đồng minh NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu không đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ của ông trong chiến dịch nhằm vào Iran.

“Tôi cho rằng đó là một sai lầm lớn khi NATO không cho thấy nỗ lực trong vấn đề này", ông Trump phát biểu hôm 27/3.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng Washington đang gánh vác phần lớn chi phí bảo đảm an ninh cho liên minh, với khoản chi “hàng trăm tỷ USD mỗi năm”. Tuy nhiên, theo ông, việc các đồng minh không có động thái hỗ trợ tương xứng đang đặt ra câu hỏi về mức độ cam kết của Mỹ trong tương lai.

tong thong trump de doa cat giam chi phi bao ve nato vi van de iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 14/11/2025. Ảnh minh họa: Reuters

“Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ họ và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng với cách họ hành động hiện nay, có lẽ chúng ta không cần phải tiếp tục như vậy nữa, phải không?”, ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các quốc gia đồng minh điều động tàu chiến tham gia bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh xung đột leo thang.

Ông Trump coi đây như một phép thử về mức độ gắn kết trong liên minh, cho rằng việc triển khai lực lượng hải quân chỉ là một đóng góp “rất nhỏ” đối với các quốc gia vốn phụ thuộc vào Mỹ về an ninh.

“Tại sao chúng ta phải tiếp tục giúp đỡ họ, nếu họ không sẵn sàng hỗ trợ lại chúng ta?”, ông Trump nhấn mạnh.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tin liên quan

Nhìn lại 4 tuần cuộc chiến ở Iran
VOV.VN - Sau 4 tuần xung đột, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã lan từ quân sự sang kinh tế, làm gián đoạn thương mại, đẩy giá năng lượng tăng vọt. Eo biển Hormuz trở thành “điểm nghẽn” chiến lược, chi phối cục diện và gây sức ép lên nền kinh tế thế giới.

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

