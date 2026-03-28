Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran

“Tôi cho rằng đó là một sai lầm lớn khi NATO không cho thấy nỗ lực trong vấn đề này", ông Trump phát biểu hôm 27/3.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng Washington đang gánh vác phần lớn chi phí bảo đảm an ninh cho liên minh, với khoản chi “hàng trăm tỷ USD mỗi năm”. Tuy nhiên, theo ông, việc các đồng minh không có động thái hỗ trợ tương xứng đang đặt ra câu hỏi về mức độ cam kết của Mỹ trong tương lai.

“Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ họ và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng với cách họ hành động hiện nay, có lẽ chúng ta không cần phải tiếp tục như vậy nữa, phải không?”, ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các quốc gia đồng minh điều động tàu chiến tham gia bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh xung đột leo thang.

Ông Trump coi đây như một phép thử về mức độ gắn kết trong liên minh, cho rằng việc triển khai lực lượng hải quân chỉ là một đóng góp “rất nhỏ” đối với các quốc gia vốn phụ thuộc vào Mỹ về an ninh.

“Tại sao chúng ta phải tiếp tục giúp đỡ họ, nếu họ không sẵn sàng hỗ trợ lại chúng ta?”, ông Trump nhấn mạnh.