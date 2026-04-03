Tiêm kích Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran

Đây là sự cố đầu tiên được ghi nhận kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2. Quan chức giấu tên này không cung cấp thêm chi tiết. Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa phản hồi các đề nghị bình luận. Có khả năng các phi công Mỹ còn sống và đang lẩn trốn trên lãnh thổ Iran trong bối cảnh xung đột làm gia tăng đáng kể mức độ căng thẳng với Washington. Các quan chức Iran đã kêu gọi người dân cảnh giác và thông báo nếu phát hiện người sống sót.

Ảnh chụp màn hình video đăng tải trên X được cho là hoạt động tiếp nhiên liệu của quân đội Mỹ ở miền Trung Iran.

Thống đốc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad của Iran tuyên bố bất kỳ ai bắt giữ hoặc tiêu diệt phi hành đoàn “sẽ được khen thưởng đặc biệt”, hãng thông tấn bán chính thức ISNA cho hay.

Hãng thông tấn nhà nước Tasnim News Agency của Iran cho biết việc tìm kiếm phi hành đoàn mất tích “đến nay vẫn chưa đạt kết quả”. Hiện chưa rõ chính xác địa điểm máy bay bị bắn rơi. Quân đội Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ việc cũng như tình trạng của phi công.

Video được CNN định vị cho thấy nhiều máy bay quân sự bay ở độ cao thấp trên bầu trời tỉnh Khuzestan ở miền Trung Iran. Trong đoạn video, một máy bay bay sát mặt đất, theo sau là hai trực thăng - đội hình phù hợp với hoạt động tiếp nhiên liệu trên không. Đoạn video được ghi lại tại một cây cầu bắc qua sông Karoon, cách thủ đô Tehran khoảng 470 km về phía Nam.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột nổ ra. Trước đó, vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, 3 tiêm kích F-15 của Mỹ đã bị bắn nhầm trong một sự cố do hệ thống phòng không của Kuwait gây ra.