Tiêm kích Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran

Thứ Sáu, 22:13, 03/04/2026
VOV.VN - Một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Iran và chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai nhằm xác định liệu có người sống sót hay không, một quan chức Mỹ cho biết với Reuters ngày 3/4.

Đây là sự cố đầu tiên được ghi nhận kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2. Quan chức giấu tên này không cung cấp thêm chi tiết. Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa phản hồi các đề nghị bình luận. Có khả năng các phi công Mỹ còn sống và đang lẩn trốn trên lãnh thổ Iran trong bối cảnh xung đột làm gia tăng đáng kể mức độ căng thẳng với Washington. Các quan chức Iran đã kêu gọi người dân cảnh giác và thông báo nếu phát hiện người sống sót.

tiem kich my bi ban roi tren khong phan iran hinh anh 1
Ảnh chụp màn hình video đăng tải trên X được cho là hoạt động tiếp nhiên liệu của quân đội Mỹ ở miền Trung Iran. 

Thống đốc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad của Iran tuyên bố bất kỳ ai bắt giữ hoặc tiêu diệt phi hành đoàn “sẽ được khen thưởng đặc biệt”, hãng thông tấn bán chính thức ISNA cho hay.

Hãng thông tấn nhà nước Tasnim News Agency của Iran cho biết việc tìm kiếm phi hành đoàn mất tích “đến nay vẫn chưa đạt kết quả”. Hiện chưa rõ chính xác địa điểm máy bay bị bắn rơi. Quân đội Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ việc cũng như tình trạng của phi công.

Video được CNN định vị cho thấy nhiều máy bay quân sự bay ở độ cao thấp trên bầu trời tỉnh Khuzestan ở miền Trung Iran. Trong đoạn video, một máy bay bay sát mặt đất, theo sau là hai trực thăng - đội hình phù hợp với hoạt động tiếp nhiên liệu trên không. Đoạn video được ghi lại tại một cây cầu bắc qua sông Karoon, cách thủ đô Tehran khoảng 470 km về phía Nam.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột nổ ra. Trước đó, vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, 3 tiêm kích F-15 của Mỹ đã bị bắn nhầm trong một sự cố do hệ thống phòng không của Kuwait gây ra.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: không phận Iran tiêm kích Mỹ cuộc chiến Iran tiêm kích bị bắn rơi tình hình Iran
Tin liên quan

Khoảnh khắc chấn động khi cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công
Khoảnh khắc chấn động khi cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 4/3 đưa tin rằng các cuộc tấn công vào cầu B1, công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương.

Khoảnh khắc chấn động khi cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công

Khoảnh khắc chấn động khi cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 4/3 đưa tin rằng các cuộc tấn công vào cầu B1, công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương.

Tiết lộ đề xuất của cựu Ngoại trưởng Iran nhằm chấm dứt xung đột
Tiết lộ đề xuất của cựu Ngoại trưởng Iran nhằm chấm dứt xung đột

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 3/4 đã công bố một loạt đề xuất nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Tiết lộ đề xuất của cựu Ngoại trưởng Iran nhằm chấm dứt xung đột

Tiết lộ đề xuất của cựu Ngoại trưởng Iran nhằm chấm dứt xung đột

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 3/4 đã công bố một loạt đề xuất nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Nước cờ mạo hiểm của Mỹ: Sa thải tướng cấp cao giữa lúc chiến sự Iran sôi sục
Nước cờ mạo hiểm của Mỹ: Sa thải tướng cấp cao giữa lúc chiến sự Iran sôi sục

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang đối mặt với một cuộc cải tổ chỉ huy quân sự hiếm thấy trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang. Thông tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng quốc tế.

Nước cờ mạo hiểm của Mỹ: Sa thải tướng cấp cao giữa lúc chiến sự Iran sôi sục

Nước cờ mạo hiểm của Mỹ: Sa thải tướng cấp cao giữa lúc chiến sự Iran sôi sục

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang đối mặt với một cuộc cải tổ chỉ huy quân sự hiếm thấy trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang. Thông tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng quốc tế.

