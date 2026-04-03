Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-35 của Mỹ, nhà máy lọc dầu Kuwait bốc cháy

Thứ Sáu, 17:42, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (3/4) tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Trong khi đó, truyền thông Kuwait cho biết một nhà máy lọc dầu của nước này đã bốc cháy dữ dội sau khi bị UAV Iran tấn công.

Theo tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chiếc tiêm kích F-35 bị bắn hạ trên bầu trời khu vực miền Trung Iran hồi sáng nay, ngày thứ 35 của xung đột. IRGC khẳng định cơ hội sống sót của phi công điều khiển chiếc máy bay là rất thấp. Đây là lần thứ 2 kể từ đầu xung đột, Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chưa được cả Washington lẫn các nguồn độc lập xác nhận.

iran tuyen bo ban roi tiem kich f-35 cua my, nha may loc dau kuwait boc chay hinh anh 1
Máy bay F-35. Ảnh: Không quân Mỹ

Cũng trong sáng nay, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo phát động các làn sóng tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại khu vực. Truyền thông Israel đưa tin Iran đã tiến hành 2 cuộc tập kích tên lửa kể từ giữa đêm 2/4. Đòn tấn công mới nhất sử dụng tên lửa mang đạn chùm, nhắm vào khu vực thành phố cảng Haifa ở phía Bắc Israel. Một số tuyến đường và nhiều xe ô tô ở Haifa đã bị hư hại, nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Tại vùng Vịnh, truyền thông Nhà nước Kuwait cho biết một số cấu phần trong máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi thuộc Tập đoàn Xăng dầu Kuwait, đã bị một máy bay không người lái Iran tấn công hồi sáng nay và bốc cháy dữ dội. Các đội cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường để kiểm soát ngọn lửa, không để cháy lan sang các cấu phần khác.   

Về năng lực quân sự của Iran sau hơn một tháng xung đột, hãng tin CNN hôm nay dẫn đánh giá tình báo Mỹ cho biết khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran vẫn còn hoạt động. Bên cạnh đó, Iran cũng còn sở hữu kho máy bay không người lái lên tới hàng nghìn chiếc trong trạng thái sẵn sàng tham chiến. Thông tin này được cho là mâu thuẫn với số liệu do quân đội Israel công bố hồi tháng 3 rằng khoảng 60% trong tổng số 470 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.   

Về vấn đề eo biển Hormuz, Iran hôm nay cảnh báo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào, bao gồm động thái của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sẽ chỉ càng khiến cục diện trở nên phức tạp hơn. Cảnh báo do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị bỏ phiếu đối với dự thảo Nghị quyết do Bahrain đệ trình về sử dụng biện pháp mạnh để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới đã bị Iran phong tỏa từ đầu xung đột.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Tiết lộ đề xuất của cựu Ngoại trưởng Iran nhằm chấm dứt xung đột
VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 3/4 đã công bố một loạt đề xuất nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran
VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

