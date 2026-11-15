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Timor Leste đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2029

Chủ Nhật, 18:23, 15/11/2026
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VOV.VN - Trong cuộc họp báo chiều 15/11 tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro thông báo, các nước thành viên đã nhất trí Timor-Leste sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029. Đây là lần đầu tiên Timor Leste đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.


Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 khai mạc hôm nay với một buổi lễ trang trọng, nổi bật với hai cột mốc lịch sử. Thứ nhất, lễ ra mắt biểu tượng và quốc kỳ ASEAN được cập nhật, tượng trưng cho sự hội nhập của Timor-Leste vào gia đình ASEAN. Thứ hai, bàn giao Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN.

timor leste dam nhiem chu tich asean nam 2029 hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro phát biểu họp báo.

Đây là hiệp định kinh tế số toàn khu vực đầu tiên trên thế giới. Sau các cuộc thảo luận, các nhà lãnh đạo ASEAN đã quyết định những vấn đề sau: “Sau khi được Hội đồng Điều phối ASEAN thông qua, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng Timor-Leste sẽ giữ chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2029, vì năm sau là Singapore, năm 2028 là Thái Lan. Thứ hai, cũng có các cuộc thảo luận về khói mù xuyên biên giới. Indonesia đã rất thẳng thắn bày tỏ những nỗ lực để giải quyết vấn nạn cháy rừng ở Indonesia. Các nhà lãnh đạo cũng khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN ưu tiên việc phê chuẩn thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về Kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới".

Việc Timor-Leste sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2029 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực, thể hiện sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết của các nước thành viên ASEAN. Việc lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chủ tịch sẽ là cơ hội để Timor-Leste phát huy vai trò, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của Cộng đồng ASEAN.

Các Bộ trưởng ASEAN trước đó cũng hoan nghênh nỗ lực hội nhập và đóng góp của Timor-Leste vào kết quả chung của ASEAN, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực và hoàn tất các tiêu chí thành viên đầy đủ của ASEAN.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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