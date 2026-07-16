Tin tặc tấn công khiến chuỗi cung ứng thực phẩm tại Nhật Bản chao đảo

Nichirei - một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu của Nhật Bản, nổi tiếng nhất với vị thế là công ty tiên phong sản xuất thực phẩm đông lạnh và dẫn đầu ngành dịch vụ hậu cần kho lạnh tại quốc gia này, xác nhận đã bị tin tặc tấn công sau khi hệ thống ghi nhận nhiều truy cập bất hợp pháp. Do trong hệ thống có nhiều dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp này đã buộc phải tạm dừng hoạt động và thuê các công ty an ninh mạng để tiến hành điều tra, khắc phục sự cố.

Logo của Nichirei - doanh nghiệp đang là nạn nhân của tấn công mạng. Ảnh: Jiji Press

Bắt đầu từ hôm qua (15/7), hàng loạt các khách hàng chủ yếu của Nichirei, trong đó có các “ông lớn” của ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống như Aeon, KFC, Don Quijote… đã rơi vào tình trạng thiếu hàng hoặc thiếu nguyên liệu sản xuất nghiêm trọng, do không thể thực hiện các lệnh đặt hàng qua hệ thống.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao hàng, vận tải có liên quan đến Aeon, KFC, Don Quijote và Nichirei cũng bị ảnh hưởng do không nhận được đơn hàng. Nichirei khẳng định sẽ nối lại hoạt động vào ngày mai (17/7), tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, những hệ lụy về sau của vụ tấn công này là rất khó lường.

Liên tục trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp Nhật Bản phải hứng chịu hàng loạt các vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Trong đó, điển hình là trường hợp của tập đoàn Asahi - một trong những doanh nghiệp sản xuất đồ uống và thực phẩm lớn nhất Nhật Bản.

Doanh nghiệp này bị tin tặc tấn công từ tháng 9/2025 và để có thể khôi phục lại một phần hoạt động của hệ thống, các chuyên gia đã mất tới 3 tháng điều tra, nghiên cứu. Phải đến tận tháng 2 năm nay, Asahi mới có thể quay lại quỹ đạo hoạt động bình thường. Thiệt hại mà doanh nghiệp này phải gánh chịu lên tới 40 tỷ JPY (tương đương khoảng 260 triệu USD).