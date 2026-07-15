Theo báo cáo tóm tắt của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính riêng trong tuần vừa qua (tính đến hết 12/7), trên tất cả các địa phương của Nhật Bản đã ghi nhận 4.580 người phải nhập viện do say nắng - nhiều gấp hơn ba lần so với tuần trước đó. Trong số đó, có 7 trường hợp được xác nhận tử vong (Oita có 3 trường hợp, còn lại là các tỉnh Nagano, Shimane, Nagasaki và Okinawa), 1.866 trường hợp nghiêm trọng, và 2.652 trường hợp phải điều trị.

Nhật Bản hứng chịu đợt thời tiết cực đoan trái chiều đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Xét theo từng địa phương, Fukuoka là tỉnh ghi nhận có nhiều trường hợp say nắng nhất với 456 người, tiếp theo là Tokyo với 255 người, và Osaka có 230 người… Xét theo độ tuổi, nhóm người cao tuổi - từ 65 trở lên có 2.827 trường hợp, chiếm hơn một nửa trong tổng số các ca say nắng tại Nhật Bản trong tuần qua, tiếp theo là nhóm người từ 18 - 65 tuổi có 1.317 trường hợp, 403 trường hợp từ 7 - 18 tuổi, và 33 trường hợp dưới 7 tuổi.

Theo lý giải của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai, do mùa mưa đã kết thúc ở nhiều khu vực và đẩy nhiệt độ lên mức cao hơn, thậm chí ở nhiều nơi nắng nóng đạt “mức nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa triệt để đối với say nắng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Ishihara Hirotaka cũng nhấn mạnh: “Bộ Môi trường đã cho vận hành cơ chế cảnh báo nắng nóng nguy hiểm đến hết ngày 21/10. Chúng tôi kêu gọi người dân áp dụng triệt để các biện pháp chống sốc nhiệt như sử dụng điều hòa, thường xuyên bổ sung muối và nước cho cơ thể, quan tâm đến người già và trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra nắng nóng cực đoan đe dọa sinh mạng, sẽ có những báo động cần thiết từ hôm trước. Sau khi cảnh báo này được ban bố, các hoạt động ngoài trời cần phải tạm dừng”.

Trái ngược với tình trạng nắng nóng nghiêm trọng nêu trên, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa lớn, sóng cao, và khả năng biển động dữ dội được dự báo sẽ xảy ra ở một số nơi thuộc miền Bắc Nhật Bản và vùng Tohoku. Đáng chú ý, một số khu vực phía bắc tỉnh Yamaguchi và phía tây tỉnh Shimane đã phải ban hành cảnh báo cấp 4, và kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lũ lụt ở các khu vực dọc bờ biển và gần cửa sông, đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên chú ý đến thông tin sơ tán do chính quyền địa phương đưa ra để sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn, tránh xa các khu vực ven biển cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.

Vào lúc 1h28 sáng 15/7 (theo giờ địa phương), chính quyền thành phố Nagato thuộc tỉnh Yamaguchi cũng đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 3.246 người thuộc 1.744 hộ gia đình sống tại các khu vực dọc bờ biển của thành phố, để đảm bảo an toàn.