Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ

Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 2/8 cho biết Nga đang tìm cách cản trở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của quốc hội vào tháng 11 tới và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Phát biểu của ông Dan Coats đồng với quan điểm của lãnh đạo một số cơ quan tình báo khác của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng với lãnh đạo các cơ quan tình báo khác của Mỹ tại Nhà Trắng ngày 2/8, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa đối với cuộc bầu cử giữa kỳ của quốc hội vào tháng 11/2018 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats. (Ảnh: CNBC)



Theo ông Dan Coats, các mối đe dọa này bao gồm các nỗ lực cản trở bỏ phiếu, cung cấp tài chính trái phép cho các hoạt động vận động tranh cử, tấn công mạng đối với các hệ thống bầu cử, và xâm nhập máy tính của các quan chức được bầu.

Liên quan tới việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của quốc hội Mỹ, ông Dan Coats thông báo có một chiến dịch nhắn tin rộng rãi nhằm làm suy yếu và chia rẽ nước Mỹ. Ông cũng khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ sẽ tiếp tục giám sát tình hình và đưa ra các cảnh báo kịp thời.

Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray cho biết Nga đã tìm cách xâm nhập và đánh cắp thông tin từ văn phòng của các ứng cử viên và quan chức chính phủ Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga không phải nước duy nhất tìm cách cản trở bầu cử Mỹ.

Tham gia cuộc họp báo còn có Bộ trưởng An ninh nội địa Kirsten Nielsen và Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Paul Nakasone. Cuộc họp báo nhằm thông báo về nỗ lực của chính quyền tổng thống Trump trong việc đảm bảo an ninh bầu cử./.

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Bộ An ninh nội địa Mỹ cảnh báo Nga có thể tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ VOV.VN - Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kirsten Nielsen cho rằng, Mỹ cần sẵn sàng đối phó với nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2018.