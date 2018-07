Bộ An ninh nội địa Mỹ cảnh báo Nga có thể tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kirsten Nielsen ngày 19/7 cho rằng, nước Mỹ cần sẵn sàng đối phó với nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử trên toàn nước Mỹ trong năm 2018. Bà Kirsten Nielsen cũng khẳng định Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirsten Nielsen. (Ảnh: Sputniknews)

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen ở bang Colorado, bà Kirsten Nielsen cho biết, các cơ quan tình báo và Bộ An ninh nội địa Mỹ đều thống nhất rằng Nga đã tìm cách thâm nhập và can thiệp vào hệ thống bầu cử ở Mỹ.

Bà Kirsten Nielsen nhấn mạnh khả năng Nga sẽ tiếp tục sự can thiệp của mình và do đó nước Mỹ cần sẵn sàng để đối phó.

Theo Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ, mục tiêu của sự can thiệp của Nga là nhằm gây bất hòa, tuy nhiên bà cũng cho biết chưa có bằng chứng cho thấy sự can thiệp này nhằm mang lại lợi thế cho một đảng chính trị cụ thể ở Mỹ./.

