Tình báo Ukraine: Nga có kế hoạch cung cấp cho Iran 90 bệ phóng tên lửa

Các tài liệu do công ty tình báo tư nhân Ukraine Dallas Analytics thu thập và chia sẻ cho thấy kế hoạch cung cấp bệ phóng dành cho tên lửa LMUR. Đây là loại tên lửa dẫn đường phóng từ trực thăng tấn công, được lực lượng Nga sử dụng rộng rãi nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

Lịch trình sản xuất do Vympel, một nhà thiết kế tên lửa và hệ thống phóng hàng đầu của Nga, lập vào tháng 5/2024, đề cập đến đơn hàng 90 bệ phóng theo hợp đồng xuất khẩu mang mã “K-10”. Thời gian bàn giao dự kiến kéo dài từ cuối năm 2024 đến tháng 12/2025. Một tài liệu nội bộ khác xác định bên mua theo mã “K-10” là Iran.

Các hồ sơ không xác nhận liệu số bệ phóng này đã được bàn giao hay chưa. Tuy nhiên, một lịch trình sản xuất khác ghi nhận đơn hàng 6 máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 dành cho Iran vào năm 2023, phù hợp với những thông tin công khai trước đó về việc bàn giao loại máy bay này.

Những tài liệu trên cung cấp thêm thông tin về hợp tác quân sự Nga - Iran trong bối cảnh nhạy cảm, khi Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Tehran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Xung đột Nga - Ukraine đã thu hút sự chú ý của quốc tế và khiến các nguồn lực quân sự phương Tây bị phân tán, trong đó có những nguồn lực vốn có thể được dành cho Ukraine. Điều này càng gây khó khăn cho Kiev trong việc tiếp cận tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần hạ thấp mức độ hỗ trợ của Moscow dành cho Tehran. Tháng 10 vừa qua,, ông tuyên bố Nga “gần như không làm gì cả” để giúp Iran, đồng thời cho biết không muốn đẩy Moscow xa khỏi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, những tuyên bố của ông Trump trái ngược với các đánh giá từ cơ quan tình báo châu Âu. Theo đó, Nga đã cung cấp cho Iran dữ liệu quan trọng và hình ảnh vệ tinh có thể hỗ trợ Tehran xác định mục tiêu nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Các cơ quan tình báo châu Âu cũng cảnh báo Moscow đang chuẩn bị cung cấp cho Tehran máy bay không người lái mang chất nổ, có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và Israel.