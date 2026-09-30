Tòa án EU bác khiếu nại của Ba Lan về thỏa thuận Mercosur

Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU) đánh giá chính phủ Ba Lan đã không chứng minh được các tuyên bố của mình cho rằng thỏa thuận thương mại này sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân, người tiêu dùng hoặc môi trường châu Âu.

Ba Lan từ lâu đã chỉ trích thỏa thuận này, đặc biệt là về tác động tiêu cực tiềm tàng mà việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ khối Mercosur, bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, có thể gây ra cho nông dân Ba Lan, những người đã nhiều lần phản đối thỏa thuận này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Notes from Poland

Trước đó, đầu năm nay, Ba Lan đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn thỏa thuận này tại Hội đồng châu Âu, nơi 21 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận. Mặc dù thỏa thuận vẫn chưa được phê chuẩn cuối cùng và vẫn cần sự chấp thuận từ Nghị viện châu Âu và các nước, nhưng đã có hiệu lực tạm thời vào ngày 1 tháng 5.

Ngay sau đó, Ba Lan đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu (CJEU), yêu cầu đình chỉ việc thực thi thỏa thuận, lập luận rằng quy trình thực hiện tạm thời thỏa thuận này đã vi phạm các hiệp ước của EU. Đơn khiếu nại cho rằng việc tự do hóa thương mại các sản phẩm nông nghiệp mà không áp đặt các tiêu chuẩn sản xuất giống nhau ở cả EU và Mercosur sẽ tạo ra nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và động vật, môi trường, thu nhập của nông dân và hoạt động của thị trường trong EU.

Tuy nhiên, ngày 29/9, Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU) thông báo bác bỏ đơn xin đình chỉ thỏa thuận, nhận thấy rằng Ba Lan không cung cấp được các bằng chứng cụ thể để chứng minh khả năng và mức độ nghiêm trọng của những thiệt hại từ thỏa thuận này. Tòa án chỉ ra rằng các sản phẩm nông nghiệp từ khối Mercosur đã có thể được nhập khẩu vào EU trước khi thỏa thuận thương mại tự do được ký kết và sản phẩm này cũng phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và sức khỏe tương tự như các sản phẩm được sản xuất tại EU.

Thỏa thuận thương mại mới cũng bao gồm các công cụ cho phép EU cấm các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn, bao gồm cả các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người, động vật hoặc thực vật.

Đáp lại phán quyết của tòa án, người phát ngôn của chính phủ Ba Lan đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm, đồng thời cho biết các chi tiết của thỏa thuận Mercosur đã được nhất trí trong giai đoạn trước đó và đã thất bại trong việc bảo vệ lợi ích của Ba Lan. Ông lập luận rằng chính phủ hiện tại đã đảm bảo việc bổ sung các biện pháp nhằm bảo vệ nông dân. Người phát ngôn cũng lưu ý rằng xuất khẩu nông sản của Ba Lan sang khối Mercosur thực tế đã tăng lên theo thỏa thuận mới trong khi nhập khẩu từ khối này lại giảm, cho thấy nông dân Ba Lan đang được hưởng lợi từ điều này.