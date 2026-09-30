English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tòa án EU bác khiếu nại của Ba Lan về thỏa thuận Mercosur

Thứ Tư, 06:36, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/9, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã bác bỏ yêu cầu của Ba Lan về việc đình chỉ thực hiện thỏa thuận thương mại tự do mới được Liên minh châu Âu (EU) ký kết với khối Mercosur gồm các quốc gia Nam Mỹ.

Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU) đánh giá chính phủ Ba Lan đã không chứng minh được các tuyên bố của mình cho rằng thỏa thuận thương mại này sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân, người tiêu dùng hoặc môi trường châu Âu.

Ba Lan từ lâu đã chỉ trích thỏa thuận này, đặc biệt là về tác động tiêu cực tiềm tàng mà việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ khối Mercosur, bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, có thể gây ra cho nông dân Ba Lan, những người đã nhiều lần phản đối thỏa thuận này.

toa an eu bac khieu nai cua ba lan ve thoa thuan mercosur hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Notes from Poland

Trước đó, đầu năm nay, Ba Lan đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn thỏa thuận này tại Hội đồng châu Âu, nơi 21 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận. Mặc dù thỏa thuận vẫn chưa được phê chuẩn cuối cùng và vẫn cần sự chấp thuận từ Nghị viện châu Âu và các nước, nhưng đã có hiệu lực tạm thời vào ngày 1 tháng 5.

Ngay sau đó, Ba Lan đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu (CJEU), yêu cầu đình chỉ việc thực thi thỏa thuận, lập luận rằng quy trình thực hiện tạm thời thỏa thuận này đã vi phạm các hiệp ước của EU. Đơn khiếu nại cho rằng việc tự do hóa thương mại các sản phẩm nông nghiệp mà không áp đặt các tiêu chuẩn sản xuất giống nhau ở cả EU và Mercosur sẽ tạo ra nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và động vật, môi trường, thu nhập của nông dân và hoạt động của thị trường trong EU.

Tuy nhiên, ngày 29/9, Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU) thông báo bác bỏ đơn xin đình chỉ thỏa thuận, nhận thấy rằng Ba Lan không cung cấp được các bằng chứng cụ thể để chứng minh khả năng và mức độ nghiêm trọng của những thiệt hại từ thỏa thuận này. Tòa án chỉ ra rằng các sản phẩm nông nghiệp từ khối Mercosur đã có thể được nhập khẩu vào EU trước khi thỏa thuận thương mại tự do được ký kết và sản phẩm này cũng phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và sức khỏe tương tự như các sản phẩm được sản xuất tại EU.

Thỏa thuận thương mại mới cũng bao gồm các công cụ cho phép EU cấm các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn, bao gồm cả các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người, động vật hoặc thực vật.

Đáp lại phán quyết của tòa án, người phát ngôn của chính phủ Ba Lan đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm, đồng thời cho biết các chi tiết của thỏa thuận Mercosur đã được nhất trí trong giai đoạn trước đó và đã thất bại trong việc bảo vệ lợi ích của Ba Lan. Ông lập luận rằng chính phủ hiện tại đã đảm bảo việc bổ sung các biện pháp nhằm bảo vệ nông dân. Người phát ngôn cũng lưu ý rằng xuất khẩu nông sản của Ba Lan sang khối Mercosur thực tế đã tăng lên theo thỏa thuận mới trong khi nhập khẩu từ khối này lại giảm, cho thấy nông dân Ba Lan đang được hưởng lợi từ điều này.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur
Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

VOV.VN - Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khả năng Liên minh châu Âu (EU) tiến hành áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại với khối Mercosur, cho rằng đây là một “bất ngờ tồi tệ” đối với Pháp. 

Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

VOV.VN - Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khả năng Liên minh châu Âu (EU) tiến hành áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại với khối Mercosur, cho rằng đây là một “bất ngờ tồi tệ” đối với Pháp. 

EU và Mercosur ký kết hiệp định đối tác lịch sử
EU và Mercosur ký kết hiệp định đối tác lịch sử

Ngày 17/1, tại Paraguay, Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác EU-Mercosur (EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA), đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai khu vực sau hơn 20 năm đàm phán.

EU và Mercosur ký kết hiệp định đối tác lịch sử

EU và Mercosur ký kết hiệp định đối tác lịch sử

Ngày 17/1, tại Paraguay, Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác EU-Mercosur (EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA), đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai khu vực sau hơn 20 năm đàm phán.

Hiệp định thương mại tự do EU - Mercosur đứng trước thời khắc quyết định
Hiệp định thương mại tự do EU - Mercosur đứng trước thời khắc quyết định

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến trong ngày 9/1 sẽ bỏ phiếu về thoả thuận thương mại toàn diện với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur. Nếu được thông qua, đây không chỉ là bước ngoặt lịch sử cho quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương mà còn mang tính biểu tượng cho hợp tác giữa Bắc và Nam bán cầu.

Hiệp định thương mại tự do EU - Mercosur đứng trước thời khắc quyết định

Hiệp định thương mại tự do EU - Mercosur đứng trước thời khắc quyết định

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến trong ngày 9/1 sẽ bỏ phiếu về thoả thuận thương mại toàn diện với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur. Nếu được thông qua, đây không chỉ là bước ngoặt lịch sử cho quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương mà còn mang tính biểu tượng cho hợp tác giữa Bắc và Nam bán cầu.

Hungary sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thương mại EU-Mercosur
Hungary sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

VOV.VN - Ngày 8/1, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, nước này sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) với lý do thỏa thuận này sẽ gây tổn hại đến sinh kế của nông dân Hungary.

Hungary sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

Hungary sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

VOV.VN - Ngày 8/1, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, nước này sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) với lý do thỏa thuận này sẽ gây tổn hại đến sinh kế của nông dân Hungary.

Tổng thống Brazil hối thúc châu Âu sớm ký kết thỏa thuận Mercosur-EU
Tổng thống Brazil hối thúc châu Âu sớm ký kết thỏa thuận Mercosur-EU

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur tại Foz do Iguaçu, Brazil, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm 20/12 lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện ý chí chính trị để hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do vốn đã kéo dài hơn 26 năm đàm phán.

Tổng thống Brazil hối thúc châu Âu sớm ký kết thỏa thuận Mercosur-EU

Tổng thống Brazil hối thúc châu Âu sớm ký kết thỏa thuận Mercosur-EU

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur tại Foz do Iguaçu, Brazil, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm 20/12 lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện ý chí chính trị để hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do vốn đã kéo dài hơn 26 năm đàm phán.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ