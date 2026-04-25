Ba Lan sẽ kiện Hiệp định Đối tác EU-Mercosur lên tòa án tối cao của EU

Thứ Bảy, 07:43, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ba Lan sẽ chính thức đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu để xem xét tính hợp pháp của thỏa thuận thương mại EU-Mercosur.

Ngày 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết, Ba Lan sẽ kiện Hiệp định đối tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur, lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, do lo ngại thỏa thuận sẽ đe dọa trực tiếp đến tương lai của nông dân châu Âu.

Hiệp định Đối tác EU-Mercosur (EMPA) được ký kết vào tháng 1/2026, giữa EU và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay nhằm tạo ra 1 khu vực thương mại tự do rộng lớn, giảm đáng kể thuế quan và rào cản thương mại, mở đường cho hàng hóa hai chiều lưu thông dễ dàng hơn.

ba lan se kien hiep dinh Doi tac eu-mercosur len toa an toi cao cua eu hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz - Ảnh: PAP

Tuy nhiên, thỏa thuận cũng sẽ cho phép nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm nông nghiệp từ Nam Mỹ. Mặc dù vẫn cần sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu và tất cả các quốc gia thành viên, Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA) giữa EU và khối Mercosour dự kiến sẽ áp dụng tạm thời ngay từ đầu tháng 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz tuyên bố, nước này sẽ chính thức đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu để xem xét tính hợp pháp của thỏa thuận thương mại EU-Mercosur. Ông Kosiniak-Kamysz chỉ ra rằng, không thể vừa bảo vệ thị trường châu Âu, vừa đảm bảo an ninh lương thực và quyền lợi người tiêu dùng, khi nông dân EU phải tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất cao nhất, quy định môi trường nghiêm ngặt, trong khi hàng hóa nhập khẩu từ Mercosur lại có nguồn gốc không rõ ràng và tiêu chuẩn thấp hơn.

Điều này tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, đe dọa trực tiếp đến lợi ích của nông dân Ba Lan và châu Âu. Ba Lan cũng lo ngại, thỏa thuận sẽ làm suy yếu an ninh lương thực, tăng nguy cơ phụ thuộc vào nhập khẩu giá rẻ, đồng thời làm giảm giá hàng hóa nội địa và ảnh hưởng đến thu nhập của người sản xuất địa phương.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết thêm, sau khi chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ, Ba Lan sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu muộn nhất là vào ngày 26/5, sau các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Nông nghiệp Stefan Krajewski.

Ngoài Ba Lan, một số quốc gia EU khác như Pháp, Hungary và Áo cũng phản đối thỏa thuận EU-Mercosur do lo ngại tác động của thỏa thuận đối với hàng hóa nội địa. Các quốc gia này cũng cho rằng, thỏa thuận ưu tiên lợi ích thương mại ngắn hạn trong khi bỏ qua rủi ro dài hạn đối với nông dân châu Âu.

EU thông qua gói cứu trợ trị giá 7,2 tỷ euro cho Ba Lan

VOV.VN - Ngày 23/4, Ủy ban châu Âu cho biết  đã có đánh giá tích cực yêu cầu thông qua gói cứu trợ trị giá 7,2 tỷ ẻuor cho Ba Lan theo Kế hoạch Phục hồi Quốc gia, sau khi nước này hoàn thành 30 cột mốc và 13 mục tiêu theo yêu cầu.

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này kỳ vọng chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng đắc cử Péter Magyar đối với Ukraine và Nga sẽ có những thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow.

Ba Lan kêu gọi tăng cường sự hiện diện của Mỹ bất chấp căng thẳng ở Trung Đông

VOV.VN -Ngày 10/4, truyền thông Ba Lan đưa tin, Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trên lãnh thổ của mình nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực sườn Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất chấp những căng thẳng đang diễn ra tại Trung Đông hay cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Ba Lan điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga trên biển Baltic

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, mới đây, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu F-16 để chặn một máy bay trinh sát của Nga hoạt động trên biển Baltic nhằm bảo vệ không phận khu vực.

