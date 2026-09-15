Tòa án Mỹ chặn quy định siết thời gian lưu trú của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Thẩm phán F. Dennis Saylor tại Boston ra phán quyết có lợi cho liên minh gồm các nghiệp đoàn và tổ chức vận động, chỉ một ngày trước khi quy định của Bộ An ninh Nội địa Mỹ dự kiến có hiệu lực.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã hoàn tất quy định này hồi tháng 7, đánh dấu bước đi mới nhằm thắt chặt không chỉ nhập cư bất hợp pháp mà cả các diện nhập cư hợp pháp.

Theo quy định mới, người mang thị thực F dành cho sinh viên và J dành cho khách trao đổi được phép lưu trú trong thời gian chương trình diễn ra, nhưng tối đa không quá 4 năm. Nếu cần thêm thời gian để hoàn tất chương trình, họ phải nộp đơn xin gia hạn với Bộ An ninh Nội địa hoặc rời Mỹ và nhập cảnh trở lại.

Đối với nhà báo nước ngoài mang thị thực I, thời gian lưu trú bị giới hạn ở mức 240 ngày, tương đương khoảng 8 tháng. Họ có thể xin gia hạn theo từng đợt, mỗi đợt không quá 240 ngày. Riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày.

Quy định này sẽ thay thế cơ chế “D/S” (thời gian duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp) được áp dụng lâu nay, cho phép sinh viên, khách trao đổi và nhà báo nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ trong suốt thời gian học tập, tham gia chương trình hoặc thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp, miễn là vẫn duy trì đầy đủ điều kiện của diện thị thực.

Các tổ chức khởi kiện cho rằng việc phải xin gia hạn thường xuyên sẽ tạo ra chi phí, thủ tục và tình trạng bất ổn không cần thiết; đồng thời có thể làm gián đoạn hoạt động học tập, nghiên cứu và tác nghiệp báo chí. Trong khi đó, chính quyền Mỹ lập luận rằng việc ấn định thời hạn lưu trú cụ thể sẽ giúp tăng cường giám sát và ngăn chặn gian lận trong hệ thống thị thực.

Với phán quyết mới, quy định chưa thể có hiệu lực như kế hoạch vào ngày 15/9 và cơ chế “D/S” trước mắt vẫn được duy trì. Tuy nhiên, đây chưa chắc là kết quả cuối cùng vì chính quyền Tổng thống Trump có thể kháng cáo.

Mỹ chưa tính cấm xuất khẩu dầu để hạ giá năng lượng

Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc cấm xuất khẩu dầu thô hoặc nhiên liệu của Mỹ khó có thể giúp giảm giá năng lượng trong nước, trong bối cảnh chiến tranh với Iran tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp năng lượng G20 tại Houston ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết Washington sẽ xem xét biện pháp cấm xuất khẩu nếu điều này thực sự có thể kéo giá năng lượng xuống, nhưng các đánh giá hiện nay cho thấy biện pháp này khó mang lại hiệu quả như mong muốn.

Theo ông Burgum, việc Mỹ hạn chế xuất khẩu dầu thô, xăng hoặc dầu diesel còn có nguy cơ dẫn tới các biện pháp trả đũa từ những quốc gia khác, qua đó có thể gây tác dụng ngược đối với người tiêu dùng Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ dẫn trường hợp California, bang vẫn phụ thuộc một phần vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Theo ông, nếu Washington ngừng xuất khẩu sản phẩm năng lượng, các đối tác thương mại có thể đáp trả bằng việc hạn chế nguồn cung cho một số khu vực của Mỹ.

Tuyên bố cho thấy chính quyền Donald Trump hiện chưa coi việc hạn chế xuất khẩu năng lượng là giải pháp chủ đạo để đối phó với giá dầu và nhiên liệu tăng cao do tác động của cuộc chiến với Iran.

Washington thời gian qua đang tìm kiếm nhiều biện pháp nhằm tăng nguồn cung và hạn chế tác động của giá năng lượng đối với người tiêu dùng Mỹ, trong khi những gián đoạn tại Trung Đông tiếp tục tạo sức ép lên thị trường dầu mỏ quốc tế.