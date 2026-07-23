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Toà án Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Thứ Năm, 05:17, 23/07/2026
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VOV.VN - Tòa án liên bang tại New York ngày 22/7 đã ấn định ngày 1/6 tới sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ.

Phiên điều trần ông Nicolas Maduro kéo dài khoảng 20 phút diễn ra trước Thẩm phán Alvin Hellerstein. Tại đây, luật sư của ông Maduro cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ vụ án với lập luận thân chủ của mình được hưởng quyền miễn trừ truy tố với tư cách là nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền.

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Toà án Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: Reuters

Theo lịch trình do tòa án công bố, phía bào chữa phải nộp đơn đầu tiên yêu cầu hủy vụ án trước ngày 2/9 năm nay và phiên tranh luận về đề nghị này sẽ diễn ra vào ngày 17/11. Ngoài ra, một vòng kiến nghị khác sẽ được nộp sau khi các công tố viên chuyển giao toàn bộ hồ sơ chứng cứ, trong đó có một số tài liệu được xếp loại mật.

Ông Maduro, 63 tuổi, đang đối mặt với bốn cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều đã tuyên bố không nhận tội.

Theo cáo buộc của phía công tố, ông Maduro và phu nhân đã lợi dụng vị trí lãnh đạo Venezuela để tạo điều kiện cho các đường dây vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hai người bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại Caracas trong một chiến dịch quân sự ngày 3/1 theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và sau đó được đưa đến New York để xét xử.

Trong lần ra tòa đầu tiên hồi tháng 1, ông Maduro tự nhận mình là "tù binh chiến tranh" và cho rằng việc bắt giữ là bất hợp pháp. Luật sư bào chữa cũng để ngỏ khả năng phản đối tính hợp pháp của chiến dịch bắt giữ bên cạnh lập luận về quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia.

Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Trong khi đó, ông Maduro nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng Washington tìm cách lật đổ chính quyền Venezuela để kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này.

Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đang điều hành chính phủ Venezuela. Trong thời gian qua, Mỹ cũng đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela, tạo điều kiện để các công ty nước ngoài mở rộng hoạt động đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ này.

Quang Trung/VOV-Washington
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