Tòa án Mỹ tiếp tục chặn sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh

Thẩm phán liên bang Deborah Boardman tại bang Maryland đã ban hành lệnh cấm sơ bộ theo yêu cầu của các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư, qua đó ngăn chính quyền thực thi sắc lệnh mới được Tổng thống Donald Trump ký ngày 6/8.

Sắc lệnh này tập trung vào tình trạng được chính quyền gọi là “du lịch sinh con”, trong đó phụ nữ nước ngoài tới Mỹ với mục đích sinh con để con tự động có quốc tịch Mỹ.

Theo sắc lệnh, quyền công dân cũng có thể bị từ chối trong một số trường hợp khác, bao gồm trẻ có cha hoặc mẹ làm việc cho một chính phủ nước ngoài tại Mỹ, những trường hợp liên quan tới gian lận hoặc giao dịch thương mại nhằm có được quyền công dân, hoặc cha mẹ thuộc diện được xác định là “kẻ thù nước ngoài”.

Ảnh minh họa: Reuters

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thu hẹp cách áp dụng nguyên tắc quyền công dân theo nơi sinh được quy định trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.

Trước đó, ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực trước của chính quyền nhằm từ chối quyền công dân đối với trẻ em sinh tại Mỹ nếu cha mẹ không phải công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Tòa án Tối cao khi đó cho rằng chính sách này vi phạm điều khoản về quyền công dân trong Tu chính án thứ 14, theo đó những người sinh ra tại Mỹ và thuộc thẩm quyền của Mỹ được công nhận là công dân.

Sau thất bại này, Tổng thống Trump ngày 6/8 ban hành sắc lệnh mới với phạm vi hẹp hơn. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ người nhập cư tiếp tục khởi kiện, cho rằng sắc lệnh mới vẫn vi phạm Hiến pháp.