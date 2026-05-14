Tòa Hàn Quốc dừng xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Thứ Năm, 14:24, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đúng như dự báo của giới quan sát, do những tình tiết mới, lịch trình xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc“chủ mưu gây nội loạn” đã có thay đổi.

Trước phiên xét xử phúc thẩm đầu tiên, được bắt đầu từ hôm nay 14/5, dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và 7 bị cáo khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cùng các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc, về các tội danh “chủ mưu và đồng mưu gây nội loạn”, bị cáo Yoon Suk Yeol đã đệ đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán. Ngoài cựu Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng tiền nhiệm Kim Yong-hyun cũng đã đệ trình thỉnh cầu với nội dung tương tự.

Trong đơn yêu cầu, ông Yoon Suk Yeol và các luật sư biện hộ nêu lý do “ba thẩm phán của tòa lần này là những người đã tham gia xét xử phúc thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo và trên thực tế, các thẩm phán này đã mặc nhiên coi ông Yoon là có tội”, dẫn tới việc quá trình xét xử sẽ thiếu công bằng, khách quan. Bên bị cáo cũng nhấn mạnh “ngay từ trước khi mở tòa, các thẩm phán này đã tỏ ra có thiên kiến đối với cựu Tổng thống”.

toa han quoc dung xet xu phuc tham doi voi cuu tong thong yoon suk yeol hinh anh 1
Bị cáo Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap

Theo luật Tố tụng Hình sự Hàn Quốc, ngoại trừ trường hợp các bị cáo lợi dụng kẽ hở pháp luật để kéo dài thời gian, còn lại các trường hợp yêu cầu thay thẩm phán một cách hợp lý đều phải được chấp nhận.

Theo đúng thủ tục pháp lý, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã chấp nhận thỉnh cầu của ông Yoon Suk Yeol, quyết định tách ông Yoon khỏi nhóm bị cáo và tạm dừng việc xét xử đối với cựu Tổng thống. Tòa cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định về việc mở phiên xét xử phúc thẩm đối với ông Yoon trong vài ngày tới.

Đáng chú ý, ngay từ đầu phiên phúc thẩm hôm nay, ông Yoon và các luật sư biện hộ đã không xuất hiện tại tòa.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc nói gì về vụ xét xử hai cựu bộ trưởng quốc phòng?

VOV.VN - Sau khi tòa án quân sự Trung Quốc tuyên án tử hình treo đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, tờ Quân Giải phóng của nước này ngày 8/5 đã đăng bài bình luận nhấn mạnh trong quân đội không được phép có bất kỳ ai phản bội Đảng và không có chỗ ẩn náu cho phần tử tham nhũng.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Đa số người Mỹ phản đối việc quân đội tiêu diệt nghi phạm ma túy không qua xét xử
VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát mới được công bố cho thấy hầu hết người dân Mỹ phản đối việc quân đội tiêu diệt nghi phạm ma túy không qua xét xử.

