  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cải chính

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Thứ Năm, 11:07, 14/05/2026
VOV.VN - Liên quan vụ án “thiết quân luật” gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, ngày 14/5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất.

Hôm 19/2 vừa qua, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yoon Suk Yeol với cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn” và đã tuyên mức án “tù khổ sai chung thân” dành cho cựu Tổng thống, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án “tử hình”.

Tuy nhiên, phía bị cáo cho rằng hình phạt này là không có cơ sở. Các luật sư biện hộ cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh mong muốn phơi bày những sai lầm trong việc nhận định chân tướng sự việc, cùng sự ngộ nhận về pháp lý của phiên xét xử sơ thẩm và khẳng định nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án “thiết quân luật” đã khởi tố một cách vô lý, đồng thời nêu bật trách nhiệm vạch trần bối cảnh chính trị của phán quyết nêu trên.

Bị cáo Yoon Suk Yeol (dưới cùng bên trái) tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Jiji Press

Về phía công tố, nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án cũng khẳng định không chấp nhận phán quyết của Tòa án trung ương thủ đô Seoul khi cho rằng sự lựa chọn hình phạt của Tòa là không thích đáng.

Trong phiên phúc thẩm được bắt đầu hôm nay 14/5, ngoài ông Yoon Suk Yeol, còn có 7 bị cáo khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cùng các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc. Do bị cáo Yoon Suk Yeol yêu cầu không để thẩm phán của phiên phúc thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo tham gia xét xử, lịch trình của phiên tòa được dự báo là sẽ có những ảnh hưởng nhất định.

Theo giới quan sát, với việc cả bên biện hộ lẫn bên công tố đều không chấp nhận phán quyết của Tòa sơ thẩm và đồng loạt chủ trương kháng án, vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk Yeol ban bố và thu hồi trong đêm 3/12/2024 được dự báo là sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gay cấn.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon bị xét xử về tội “cản trở thi hành công vụ đặc biệt”

VOV.VN - Hôm nay 29/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul - Hàn Quốc đã bắt đầu mở phiên phúc thẩm đối với cựu Tổng thống  Yoon Suk Yeol ở nhóm tội danh thứ nhất, với nhiều tình tiết phức tạp.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Hoãn xét xử vụ vi phạm bầu cử của tân Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay 9/6, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul chính thức thông báo sẽ tiếp tục tạm hoãn phiên xét xử tân Tổng thống Hàn Quốc với cáo buộc “vi phạm Luật bầu cử công chức”. Quyết định này giúp ông Lee Jae Myung tạm thời tránh được những rắc rối với pháp luật.

