Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Hôm 19/2 vừa qua, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yoon Suk Yeol với cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn” và đã tuyên mức án “tù khổ sai chung thân” dành cho cựu Tổng thống, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án “tử hình”.

Tuy nhiên, phía bị cáo cho rằng hình phạt này là không có cơ sở. Các luật sư biện hộ cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh mong muốn phơi bày những sai lầm trong việc nhận định chân tướng sự việc, cùng sự ngộ nhận về pháp lý của phiên xét xử sơ thẩm và khẳng định nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án “thiết quân luật” đã khởi tố một cách vô lý, đồng thời nêu bật trách nhiệm vạch trần bối cảnh chính trị của phán quyết nêu trên.

Bị cáo Yoon Suk Yeol (dưới cùng bên trái) tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Jiji Press

Về phía công tố, nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án cũng khẳng định không chấp nhận phán quyết của Tòa án trung ương thủ đô Seoul khi cho rằng sự lựa chọn hình phạt của Tòa là không thích đáng.

Trong phiên phúc thẩm được bắt đầu hôm nay 14/5, ngoài ông Yoon Suk Yeol, còn có 7 bị cáo khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cùng các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc. Do bị cáo Yoon Suk Yeol yêu cầu không để thẩm phán của phiên phúc thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo tham gia xét xử, lịch trình của phiên tòa được dự báo là sẽ có những ảnh hưởng nhất định.

Theo giới quan sát, với việc cả bên biện hộ lẫn bên công tố đều không chấp nhận phán quyết của Tòa sơ thẩm và đồng loạt chủ trương kháng án, vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk Yeol ban bố và thu hồi trong đêm 3/12/2024 được dự báo là sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gay cấn.