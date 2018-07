Toàn cảnh đợt 1 cuộc giải cứu nghẹt thở đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt

Ngày 23/6, đội bóng nhí “Lợn Rừng” bị mất tích ở khu vực Chiang Rai, Thái Lan. Ngày 2/7, 2 thợ lặn người Anh đã phát hiện ra đội bóng bị kẹt sâu bên trong hang Tham Luang. Ảnh: WPLG. Hình ảnh các thành viên đội bóng trên trước lúc bị kẹt trong hang Tham Luang, Chiang Rai. Ảnh: Facebook. Hình ảnh đội bóng khi phải trú bên trong một khoang bên trong hang Tham Luang do không ra ngoài được. Ảnh: Pixel8000. Thái Lan đã tiến hành một chiến dịch giải cứu rầm rộ và khẩn trương với sự tham gia của hàng ngàn nhân viên cứu hộ. Họ nghiên cứu nhiều phương án giải cứu khác nhau. Trong ảnh, nhân viên cứu hộ đang vác thiết bị bơm nước. Ảnh: Getty. Có 90 thợ lặn tham gia vào hoạt động cứu hộ này. Trong số này, quá một nửa là người mang quốc tịch các nước khác ngoài Thái Lan. Có cả đặc nhiệm hoặc cựu đặc nhiệm hải quân Thái Lan tham gia chiến dịch. Ảnh: EPA. Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập nặng hơn và lượng oxy trong hang cạn dần, ban chỉ huy cứu hộ đã hạ quyết tâm giải cứu đội bóng bằng phương pháp dùng thợ lặn chuyên nghiệp dìu các cầu thủ nhí ra khỏi hang vào hôm 8/7. Ảnh: BBC. Các cầu thủ khi ra ngoài cũng đeo mặt nạ dưỡng khí. Hai thợ lặn hộ tống một cầu thủ. Họ lần theo đường dây được ròng sẵn dọc theo đường hầm để ra ngoài an toàn. Ảnh: Daily Mail. Hôm 6/7, một thợ lặn đã tử vong trong quá trình đặt các bình oxy dọc theo hành lang di chuyển qua ngoài. Đây là quan tài mang thi thể thợ lặn xấu số Kunan. Ảnh: EPA. Xe cứu hộ rời cửa hang và tiến về bệnh viện cách đó 57km. Đã có 4 cầu thủ được đưa ra ngoài trong đợt đầu. Ảnh: Daily Mail. Máy bay trực thăng được huy động để chở 2 cầu thủ yếu hơn tới bệnh viện Chiang Rai. Ảnh: Thai TV. Xe cứu thương chở các cầu thủ vừa mới được cứu hộ khỏi hang sâu. Ảnh: CNN. Các y bác sĩ Thái Lan đợi chờ sẵn tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai. Ảnh: EPA. Trước đó, quan chức ngành y tế Thái Lan đã có mặt để kiểm tra tại bệnh viện có nhiệm vụ chăm sóc các cầu thủ nhí sau khi được giải cứu. Ảnh: Bộ Y tế Thái Lan. Chiến dịch giải cứu các cầu thủ Thái Lan là một nỗ lực quốc tế. Chuyên gia hang động Rob Harper (áo đỏ) của Anh đã được mời và đã có mặt rất sớm ở Thái Lan để cung cấp cho chính phủ những lời tư vấn chuyên môn quý giá. Ảnh: AP. Đại diện của quân đội Australia có mặt tại hiện trường cứu hộ. Ảnh: Reuters. Đại diện của quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters. Lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự tại hiện trường và bảo vệ các bình oxy – dụng cụ thiết yếu trong hoạt động cứu hộ lần này. Ảnh: Reuters. Một binh sĩ Thái Lan được mát xa sau khi phải oằn mình đi qua nhiều khoang nhỏ trong hang sâu để tới chỗ các cậu bé. Ảnh: Reuters. Lực lượng cứu hộ đa dạng của Thái Lan. Ảnh: Reuters. Các nhà sư cũng có mặt tại xung quanh cửa hang để cầu nguyện cho các nạn nhân. Ảnh: Reuters. Các tình nguyện viên phân phát thực phẩm ở khu vực hang Tham Luang. Ảnh: Reuters. Các thành viên gia đình có con em mất tích trong hang đang tích cực nấu đồ ăn phục vụ các nhân viên cứu hộ. Ảnh: Reuters. Chỉ huy chiến dịch giải cứu, ông Narongsak Osottanakorn, có mặt tại hiện trường để xem xét, đôn đốc việc giải cứu đội bóng nhí cùng huấn luyện viên của các em. Ảnh: Getty. Các nhân viên cứu hộ đang tạm nghỉ ngơi tại các lán trại tạm và sẵn sàng nhận lệnh. Ảnh: AFP. Các nhà báo có mặt tại một khu vực gần hiện trường để đưa tin về các nỗ lực giải cứu đội bóng Thái Lan kẹt sâu dưới hang Tham Luang. Ảnh: Reuters. c7808864b0256a5f6ea96bed9217a4c0/5b47a527/2018_07_09/1bk6qYJmfyo/cuu_ho_doi_bong_thai_lan_khan_truong.mp4

