Toàn cảnh quốc tế sáng 11/5: Châu Âu sơ tán công dân khỏi tàu bùng phát hantavirus
VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để sơ tán công dân mắc kẹt trên tàu du lịch đang hướng tới đảo Tenerife sau khi con tàu này ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến nhiều người thương vong.
Hantavirus thường lây sang người qua tiếp xúc với loài gặm nhấm mang mầm bệnh, dù trong một số trường hợp hiếm hoi virus này cũng có thể lây từ người sang người.
WHO cho biết tính đến ngày 8/5 đã có 8 người phát bệnh, trong đó 3 người tử vong, gồm 1 cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Trong số các ca bệnh, 6 trường hợp đã được xác nhận nhiễm hantavirus, 2 ca còn lại cũng đang bị nghi ngờ liên quan đến loại virus này.
Cộng đồng quốc tế đang tỏ ra hết sức quan ngại về thông tin liên quan chủng virus gây chết người này.