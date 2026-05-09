中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

Thứ Bảy, 08:21, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius. Trong 8 trường hợp được ghi nhận, gồm cả các ca nghi nhiễm, đã có 6 ca được xác nhận dương tính bằng xét nghiệm PCR.

Điều đáng lo ngại trong đợt bùng phát này là chủng virus được xác định là Andes. Khác với phần lớn chủng virus Hanta thường lây từ động vật gặm nhấm sang người, chủng Andes có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người.

who canh bao ve o dich virus hanta tren tau du lich hinh anh 1
WHO đánh giá nguy cơ lây lan trên diện rộng của đợt dịch lần này ở mức thấp. Ảnh: Reuters

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với tỷ lệ tử vong cao. Ngoài 3 ca tử vong đã được ghi nhận, 3 bệnh nhân khác đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế chuyên sâu ở Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trong đó, ít nhất 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực.

Để hạn chế nguy cơ lây lan, tàu MV Hondius sẽ không cập cảng trực tiếp mà dự kiến neo ngoài khơi Tenerife, Tây Ban Nha vào ngày 11/5. Nhà chức trách các nước đang khẩn trương triển khai các phương án bảo hộ và giám sát y tế. Bộ Y tế Pháp xác nhận có 5 công dân nước này trên tàu và sẽ tiến hành sơ tán y tế trong vòng 48 giờ tới. Phía Mỹ đang sắp xếp các chuyến bay chuyên dụng để đưa 17 công dân về nước dưới sự giám sát y tế chặt chẽ.

Do thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể kéo dài tới 6 tuần, tất cả hành khách sau khi rời tàu sẽ phải tuân thủ chế độ theo dõi y tế nghiêm ngặt tại địa phương.

Mặc dù các ca bệnh có tính chất nghiêm trọng, bà Maria Van Kerkhove, đại diện cấp cao của WHO, khẳng định đây không phải là dấu hiệu khởi đầu của một đại dịch mới.

WHO đánh giá nguy cơ lây lan trên diện rộng ở mức thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn vệ sinh dịch tễ và chú ý phát hiện sớm các triệu chứng giống cúm như sốt, đau cơ, vì đây là yếu tố quan trọng trong điều trị chủng virus này.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: WHO Hantavirus tàu du lịch tàu MV Hondius dịch bệnh mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"
WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương
Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ