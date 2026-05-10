Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

Chủ Nhật, 19:17, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Hondius, nơi bùng phát dịch Hanta đã cập bến quần đảo Canary, và các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa khỏi tàu để đến sân bay gần đó để về nước. Dự kiến, ngày mai, Australia sẽ bắt đầu sơ tán công dân của mình.

Hôm nay, Bộ Ngoại giao Australia ra thông báo cho biết, tối nay, máy bay của nước này sẽ rời đi quần đảo Canary (thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha) và dự kiến ngày mai sẽ hạ cánh để đón công dân bị mắc kẹt trên du thuyền MV Hondius về nước. Theo truyền thông Australia, có 4 công dân Australia và 1 thường trú nhân có mặt trên con tàu này. Ngoài những người này, máy bay của Australia cũng sẽ chở thêm 1 công dân New Zealand trên chuyến bay này.

australia dua may bay den giai cuu cong dan khoi o dich virus hanta hinh anh 1
Nhân viên y tế tiếp cận tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Chuyến bay trở về Australia dự kiến sẽ rời Canary vào 5 giờ chiều mai và đến ngày thứ Ba tới sẽ hạ cánh tại thành phố Perth của . Sau đó các công dân và thường trú nhân của Australia sẽ được đưa trở về hai bang nhà của họ là New South Wales và Queensland và được cách ly ở đây.

Hiện tại những người dự định được đưa trở về Australia không có triệu chứng bị nhiễm virus hanta.

Thông tin từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết, trước khi rời khỏi du khuyến, các du khách sẽ được xét nghiệm để đảm bảo không ai có virus hanta được rời khỏi tàu. Sau đó những người này sẽ được chuyển sang một thuyền nhỏ để đưa lên đảo. Tại đây du khách sẽ được đưa lên xe buýt để đi thẳng tới sân bay trong vòng 10 phút để lên máy bay của các quốc gia để về nước.

Theo chính quyền Tây Ban Nha, trên du thuyền này có 149 hành khách và đoàn thủy thủy thuộc hơn 20 quốc gia.

Cho đến nay, sau hơn 1 tuần công bố dịch, có 8 người được xác định nhiễm virus hanta trong đó có 5 người đã rời khỏi tàu và 3 người đã thiệt mạng.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: virus Hanta Australia MV Hondius
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius
VOV.VN - Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một phụ nữ tại tỉnh Alicante, miền đông nam nước này, xuất hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm virus Hanta và hiện đang được xét nghiệm.

Có thể gây tử vong, virus Hanta ủ bệnh và lây truyền thế nào?
Có thể gây tử vong, virus Hanta ủ bệnh và lây truyền thế nào?

VOV.VN - Dù không phổ biến, Hanta virus vẫn là bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm do có khả năng tiến triển nhanh và gây biến chứng nặng nếu không được phát hiện sớm.

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch
WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch
Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

