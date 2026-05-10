Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

Hôm nay, Bộ Ngoại giao Australia ra thông báo cho biết, tối nay, máy bay của nước này sẽ rời đi quần đảo Canary (thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha) và dự kiến ngày mai sẽ hạ cánh để đón công dân bị mắc kẹt trên du thuyền MV Hondius về nước. Theo truyền thông Australia, có 4 công dân Australia và 1 thường trú nhân có mặt trên con tàu này. Ngoài những người này, máy bay của Australia cũng sẽ chở thêm 1 công dân New Zealand trên chuyến bay này.

Chuyến bay trở về Australia dự kiến sẽ rời Canary vào 5 giờ chiều mai và đến ngày thứ Ba tới sẽ hạ cánh tại thành phố Perth của . Sau đó các công dân và thường trú nhân của Australia sẽ được đưa trở về hai bang nhà của họ là New South Wales và Queensland và được cách ly ở đây.

Hiện tại những người dự định được đưa trở về Australia không có triệu chứng bị nhiễm virus hanta.

Thông tin từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết, trước khi rời khỏi du khuyến, các du khách sẽ được xét nghiệm để đảm bảo không ai có virus hanta được rời khỏi tàu. Sau đó những người này sẽ được chuyển sang một thuyền nhỏ để đưa lên đảo. Tại đây du khách sẽ được đưa lên xe buýt để đi thẳng tới sân bay trong vòng 10 phút để lên máy bay của các quốc gia để về nước.

Theo chính quyền Tây Ban Nha, trên du thuyền này có 149 hành khách và đoàn thủy thủy thuộc hơn 20 quốc gia.

Cho đến nay, sau hơn 1 tuần công bố dịch, có 8 người được xác định nhiễm virus hanta trong đó có 5 người đã rời khỏi tàu và 3 người đã thiệt mạng.