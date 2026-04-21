Toàn cảnh quốc tế sáng 21/4: Iran phát triển vũ khí bí mật đấu lại Mỹ

Ông Trump khẳng định sẽ đạt thoả thuận với Iran dù đàm phán vẫn không chắc chắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, ông tin tưởng thoả thuận hạt nhân mà Washington đang đàm phán với Iran sẽ vượt trội hơn so với Thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 do nhóm P5+1 thực hiện. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được ấn định chắc chắn.