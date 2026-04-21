Ông Trump khẳng định sẽ đạt thoả thuận với Iran dù đàm phán vẫn không chắc chắn

Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 20/4, ông Trump cho biết, thoả thuận mà Mỹ đang thực hiện với Iran tốt hơn rất nhiều so với thoả thuận cũ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phe Dân chủ và một số chuyên gia kiểm soát hạt nhân bày tỏ lo ngại rằng chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy đàm phán quá nhanh đối với một vấn đề phức tạp.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Thoả thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, gọi đây là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng có". Đây là thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức, theo đó Tehran bị hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Ông Trump khẳng định ông "không chịu bất kỳ sức ép nào", nhưng cho biết tiến trình đàm phán sẽ diễn ra "khá nhanh".

Cùng ngày, ông Trump nói với báo New York Post rằng Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Mỹ sẽ tới Pakistan để tiến hành đàm phán về Iran. Ông cũng cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp các lãnh đạo Iran nếu đạt được tiến triển.

Ngoài ra, trong cuộc trao đổi trên Fox News, ông Trump nói một thỏa thuận với Iran sẽ được ký "ngay hôm nay" tại Islamabad. Tuy nhiên, chưa rõ ông đề cập tới mốc thời gian cụ thể nào. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ phá hủy "mọi nhà máy điện và cây cầu tại Iran".

Hiện tại theo truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance vẫn đang ở Washington để chờ sự đồng ý đàm phán của phía Iran. Hiện phía Iran chưa xác nhận tham gia đàm phán, cũng chưa công bố quyết định cử phái đoàn tới Islamabad để đàm phán với Mỹ.