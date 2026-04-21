  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump khẳng định sẽ đạt thoả thuận với Iran dù đàm phán vẫn không chắc chắn

Thứ Ba, 06:09, 21/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, ông tin tưởng thoả thuận hạt nhân mà Washington đang đàm phán với Iran sẽ vượt trội hơn so với Thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 do nhóm P5+1 thực hiện. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được ấn định chắc chắn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 20/4, ông Trump cho biết, thoả thuận mà Mỹ đang thực hiện với Iran tốt hơn rất nhiều so với thoả thuận cũ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phe Dân chủ và một số chuyên gia kiểm soát hạt nhân bày tỏ lo ngại rằng chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy đàm phán quá nhanh đối với một vấn đề phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Thoả thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, gọi đây là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng có". Đây là thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức, theo đó Tehran bị hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Ông Trump khẳng định ông "không chịu bất kỳ sức ép nào", nhưng cho biết tiến trình đàm phán sẽ diễn ra "khá nhanh".

Cùng ngày, ông Trump nói với báo New York Post rằng Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Mỹ sẽ tới Pakistan để tiến hành đàm phán về Iran. Ông cũng cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp các lãnh đạo Iran nếu đạt được tiến triển. 

Ngoài ra, trong cuộc trao đổi trên Fox News, ông Trump nói một thỏa thuận với Iran sẽ được ký "ngay hôm nay" tại Islamabad. Tuy nhiên, chưa rõ ông đề cập tới mốc thời gian cụ thể nào. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ phá hủy "mọi nhà máy điện và cây cầu tại Iran".

Hiện tại theo truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance vẫn đang ở Washington để chờ sự đồng ý đàm phán của phía Iran. Hiện phía Iran chưa xác nhận tham gia đàm phán, cũng chưa công bố quyết định cử phái đoàn tới Islamabad để đàm phán với Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump bác bỏ chỉ trích bị Israel “lôi kéo” vào cuộc chiến với Iran
VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định Israel không phải là bên thúc đẩy ông tham gia cuộc chiến với Iran, đồng thời nhấn mạnh các diễn biến ngày 7/10 càng củng cố quan điểm lâu nay của ông rằng Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?
VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

