中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

Thứ Ba, 06:31, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Đăng tải của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf kết luận: “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới cái bóng của những mối đe dọa, và trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của ông Ghalibaf làm tăng thêm sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán có thể diễn ra ở Pakistan. Trong khi các nguồn tin nói với CNN rằng phái đoàn Mỹ dự định đến Islamabad để đàm phán thêm vào ngày 22/4 Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này hiện không có kế hoạch tái đàm phán với Mỹ.

Trong khi đó, chỉ có 16 tàu đi qua eo biển Hormuz hôm 20/4, khi các thuyền trưởng và chủ tàu vẫn thận trọng trước thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Theo dữ liệu từ trang web MarineTraffic, 9 tàu đã đi vào eo biển hôm 20/4 (trong đó có hai tàu mang cờ Iran, một trong số đó là tàu chở dầu) và 7 tàu đã rời khỏi eo biển, bao gồm một tàu chở hàng mang cờ Iran.

Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần được công bố vào ngày 7/4 vừa qua. Ông hiện coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối 22/4 theo giờ Washington”, nhưng ông “rất khó có khả năng” gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

 

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf bàn đàm phán bàn đầu hàng xung đột Iran Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 21/4: Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, eo biển Hormuz nóng rực

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz; Iran quyết giữ eo biển Hormuz; Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật…

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?
VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán
VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ cũng như nỗ lực ngoại giao dày đặc của Pakistan, giới chức Iran vẫn chưa đồng ý đàm phán, cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm cam kết ngừng bắn. Nguy cơ vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trước hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần vào ngày mai (22/4), là rất cao.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ