Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

Đăng tải của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf kết luận: “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới cái bóng của những mối đe dọa, và trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

Tuyên bố của ông Ghalibaf làm tăng thêm sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán có thể diễn ra ở Pakistan. Trong khi các nguồn tin nói với CNN rằng phái đoàn Mỹ dự định đến Islamabad để đàm phán thêm vào ngày 22/4 Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này hiện không có kế hoạch tái đàm phán với Mỹ.

Trong khi đó, chỉ có 16 tàu đi qua eo biển Hormuz hôm 20/4, khi các thuyền trưởng và chủ tàu vẫn thận trọng trước thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Theo dữ liệu từ trang web MarineTraffic, 9 tàu đã đi vào eo biển hôm 20/4 (trong đó có hai tàu mang cờ Iran, một trong số đó là tàu chở dầu) và 7 tàu đã rời khỏi eo biển, bao gồm một tàu chở hàng mang cờ Iran.