Tổng giám đốc WHO nhận được thư của Trump yêu cầu độc lập với Trung Quốc

Trả lời báo giới hôm 20/5 tại Geneva, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, WHO đã nhận được bức thư này và đang xem xét nó. Cuộc họp báo ban đầu dự kiến sau khi kết thúc Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 vào 19/5, nhưng đã bị hoãn lại sau khi ông Donal Trump tiết lộ rằng ông đã gửi thư tới WHO.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Ông Tedros từng kêu gọi ông Donald Trump không chính trị hóa vấn đề Covid-19 khi vị Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ cắt tài trợ cho WHO vào tháng trước.

Trong khi đó, Tedros cũng cho biết, có khoảng 106.000 ca mắc Covid-19 đã được báo cáo trong 24 giờ qua, con số nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đồng thời khẳng định WHO vẫn còn một chặng đường dài để đi trong đại dịch này./.

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch)

Theo: NHK