Pakistan thúc đẩy đối thoại khu vực về xung đột Mỹ - Iran

Theo một nguồn tin cấp cao của Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif ngày 28/3 đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Cuộc điện đàm diễn ra ngay trước thềm cuộc họp của các Ngoại trưởng nhiều nước trong khu vực, dự kiến tổ chức tại Islamabad, nhằm thảo luận về các diễn biến mới và nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Sputnik/Reuters

Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận nước này sẽ đăng cai cuộc họp bốn bên với sự tham gia của các Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia. Các ngoại trưởng dự kiến đến Islamabad từ 28-29/3 để trao đổi về tình hình khu vực, trong đó có xung đột Mỹ - Iran.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ: “Trong chuyến thăm, các Ngoại trưởng sẽ tiến hành các cuộc thảo luận sâu rộng về nhiều vấn đề, bao gồm các nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng trong khu vực”.

Ngoại trưởng Hakan Fidan cho biết ban đầu kế hoạch tổ chức cuộc họp tại Thổ Nhĩ Kỳ, song sau đó được chuyển sang Pakistan. “Do phía Pakistan cần ở lại trong nước, chúng tôi đã chuyển địa điểm tổ chức sang Pakistan”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trong bối cảnh hiện nay, Pakistan đang nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Islamabad được cho là đã chuyển tới Tehran một đề xuất hòa bình gồm 15 điểm do Washington đưa ra.