中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iran: Không chấp nhận đàm phán "áp đặt" dưới sức ép từ Mỹ

Chủ Nhật, 06:19, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Phát thanh – Truyền hình Cộng hoà Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán “mang tính áp đặt” với Mỹ trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép và những lời đe dọa ngày càng gia tăng từ Washington.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 25/4, nhà lãnh đạo Iran cho rằng các động thái hiện tại từ Washington đang làm xói mòn lòng tin, đồng thời khiến mọi triển vọng đối thoại trở nên mong manh hơn. Ông nhấn mạnh tiến trình đàm phán khó có thể đạt được bước tiến thực chất nếu “các hành động thù địch và áp lực mang tính đối đầu” từ phía Mỹ không được chấm dứt.

tong thong iran khong chap nhan dam phan ap dat duoi suc ep tu my hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pezeshkian cũng đặt ra điều kiện tiên quyết: Washington cần tháo gỡ những “rào cản mang tính thực địa”, trong đó có việc phong tỏa các tuyến vận tải biển ra vào cảng Iran, như một bước đi cần thiết để mở đường cho giải pháp ngoại giao.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, ông Sharif khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực “chân thành và nhất quán” nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trên nền tảng X, Thủ tướng Pakistan bày tỏ sự hoan nghênh việc Iran cử phái đoàn cấp cao do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu tới Islamabad để tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột.

Phái đoàn Iran sau đó đã rời Islamabad trong ngày 25/4 và tới Muscat (Oman) nhằm tiếp tục các vòng trao đổi khu vực. Trong khi đó, kế hoạch công du Islamabad của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị hủy bỏ vào phút chót theo quyết định từ Nhà Trắng.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: iran mỹ đàm phán mỹ-iran tổng thống iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan, không đàm phán với Mỹ
Ngoại trưởng Iran rời Pakistan, không đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi vừa rời Islamabad đồng nghĩa với việc không có cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào được tiến hành tại Pakistan.

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan, không đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan, không đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi vừa rời Islamabad đồng nghĩa với việc không có cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào được tiến hành tại Pakistan.

Mức độ tổn thất của Iran khi bị Mỹ phong tỏa đường biển
Mức độ tổn thất của Iran khi bị Mỹ phong tỏa đường biển

VOV.VN - Mỹ đang muốn “tất tay” với Iran về mặt kinh tế bằng đòn phong tỏa vòng ngoài nhưng chặt chẽ đối với eo biển Hormuz và hệ thống hải cảng của Iran. Chiêu thức đó đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Iran và hoạt động xuất khẩu năng lượng của quốc gia Tây Á này.

Mức độ tổn thất của Iran khi bị Mỹ phong tỏa đường biển

Mức độ tổn thất của Iran khi bị Mỹ phong tỏa đường biển

VOV.VN - Mỹ đang muốn “tất tay” với Iran về mặt kinh tế bằng đòn phong tỏa vòng ngoài nhưng chặt chẽ đối với eo biển Hormuz và hệ thống hải cảng của Iran. Chiêu thức đó đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Iran và hoạt động xuất khẩu năng lượng của quốc gia Tây Á này.

Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga
Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm qua (24/4) tuyên bố các giấy phép miễn trừ cho phép mua dầu mỏ của Nga và Iran sẽ không được gia hạn sau hạn chót ngày 16/5. Động thái này cho thấy Mỹ siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt năng lượng nhằm vào hai quốc gia xuất khẩu dầu lớn.

Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga

Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm qua (24/4) tuyên bố các giấy phép miễn trừ cho phép mua dầu mỏ của Nga và Iran sẽ không được gia hạn sau hạn chót ngày 16/5. Động thái này cho thấy Mỹ siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt năng lượng nhằm vào hai quốc gia xuất khẩu dầu lớn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ