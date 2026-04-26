Tổng thống Iran: Không chấp nhận đàm phán "áp đặt" dưới sức ép từ Mỹ

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 25/4, nhà lãnh đạo Iran cho rằng các động thái hiện tại từ Washington đang làm xói mòn lòng tin, đồng thời khiến mọi triển vọng đối thoại trở nên mong manh hơn. Ông nhấn mạnh tiến trình đàm phán khó có thể đạt được bước tiến thực chất nếu “các hành động thù địch và áp lực mang tính đối đầu” từ phía Mỹ không được chấm dứt.

Tổng thống Pezeshkian cũng đặt ra điều kiện tiên quyết: Washington cần tháo gỡ những “rào cản mang tính thực địa”, trong đó có việc phong tỏa các tuyến vận tải biển ra vào cảng Iran, như một bước đi cần thiết để mở đường cho giải pháp ngoại giao.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, ông Sharif khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực “chân thành và nhất quán” nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trên nền tảng X, Thủ tướng Pakistan bày tỏ sự hoan nghênh việc Iran cử phái đoàn cấp cao do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu tới Islamabad để tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột.

Phái đoàn Iran sau đó đã rời Islamabad trong ngày 25/4 và tới Muscat (Oman) nhằm tiếp tục các vòng trao đổi khu vực. Trong khi đó, kế hoạch công du Islamabad của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị hủy bỏ vào phút chót theo quyết định từ Nhà Trắng.