Tổng thống Iraq: Lực lượng chính phủ không nổ súng vào người biểu tình

Ngày 7/10, Tổng thống Iraq Barham Salih khẳng định, các lực lượng chính phủ không nổ súng vào người biểu tình, lên án các cuộc tấn công vừa qua nhằm vào người biểu tình và các hãng truyền thông, đồng thời kêu gọi lực lượng an ninh nước này nỗ lực bảo vệ quyền lợi của tất cả người dân.

Tổng thống Salih khẳng định lực lượng chính phủ không nổ súng vào người biểu tình. Ảnh: Financial Times

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia vào hôm qua, ông Salih cho biết: “Chính phủ và lực lượng an ninh tái khẳng định không có lệnh nổ súng nào nhằm vào người biểu tình trong các cuộc bạo động tại Iraq những ngày qua. Những kẻ đã thực hiện hành động này là tội phạm và chúng đứng ngoài vòng pháp luật. Tôi xác nhận điều này với tư cách là một Tổng thống. Tất cả các hình thức bộ máy an ninh của chúng ta là nhằm bảo vệ người dân, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, tấn công người dân và lực lượng an ninh, đồng thời gieo rắc nỗi sợ hãi cho giới truyền thông”.



Bên cạnh đó, ông Salih nhấn mạnh, nạn tham nhũng trong chính phủ, tình trạng thất nghiệp cao và các dịch vụ công yếu kém đang là thách thức, là trở ngại cản trở khả năng phát triển của Iraq. Ông Salih cũng kêu gọi Chính phủ, Quốc hội Iraq tiến hành cải cách mạnh mẽ, bao gồm cả vấn đề cải cách bầu cử, để giải quyết các yêu cầu của người biểu tình; đồng thời bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực tại nước này trong tuần qua.

Trước đó, vào đêm 6/10, nhằm “xoa dịu” dòng người biểu tình, Thủ tướng Iraq đã tổ chức một phiên họp nội các “bất thường” và công bố 17 chương trình cải cách trong nhiều lĩnh vực, như phân bổ đất đai và tăng phúc lợi cho các gia đình khó khăn, đồng thời giải quyết tình trạng thất nghiệp trầm trọng trong thanh niên, lên tới 25% tại nước này.

Kể từ ngày 1/10 vừa qua, hàng nghìn người Iraq đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối tình trạng tham nhũng trong chính phủ, tình trạng thất nghiệp cao trong giới trẻ và các dịch vụ công yếu kém. Theo Bộ Nội vụ Iraq, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Thủ đô Baghdad và các thành phố ở miền Nam nước này đã lên tới 113 người và hơn 6.000 người khác bị thương./.