Tổng thống Macron thừa nhận Pháp đang thiếu an toàn

Trả lời kênh truyền hình France 3 trong chuyến công du địa phương ở phía Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận nước Pháp đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng mất trật tự và thiếu an toàn do sự thiếu hụt về lực lượng an ninh. Ông Macron nhấn mạnh xu hướng gia tăng tình trạng tội phạm, bạo lực và các đường dây buôn bán chất cấm diễn ra không chỉ ở các đô thị lớn mà đang lan rộng tại cả các địa phương, bao gồm các thành phố vừa và nhỏ.

Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ thành lập thêm 238 lữ đoàn hiến binh mới từ nay đến năm 2027. Ảnh: France Info

Năm 2022, tỷ lệ tội phạm trung bình tại Pháp là 0,13 trường hợp trên 1.000 dân. Tỷ lệ này đặc biệt cao gấp 3 lần tại các đô thị lớn từ 100.000 đến 200.000 dân. Người đứng đầu nước Pháp tuyên bố sẽ thành lập thêm 238 lữ đoàn hiến binh mới từ nay đến năm 2027, thời điểm ông Macron sẽ kết thúc nhiệm kỳ và lực lượng này sẽ được bố trí tăng cường nhất là tại các vùng nông thôn và ngoại ô các đô thị lớn.

“Nhiều người Pháp sống ở những làng quê nhỏ và nhiều nơi khác nói rằng họ không còn nhìn thấy lực lượng hiến binh. Nước Pháp đang ở trong tình trạng thiếu an toàn vì thiếu lực lượng an ninh, nhất là tại những vùng nông thôn và vấn đề sẽ phải được chấn chỉnh lại. Khoảng 3.500 hiến binh sẽ được bổ sung trong những năm tới”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết, luật chương trình an ninh quốc gia của Pháp đã dành khoảng 15 tỷ euro cho vấn đề hướng nghiệp, tuyển dụng và đào tạo để tăng gấp đôi lực lượng an ninh, cảnh sát và hiến binh trong 10 năm tới. Đây được coi là sự tăng cường nhân sự an ninh lớn chưa từng có và là sự đảo chiều trong chính sách an ninh nội địa của Pháp. Trong giai đoạn từ năm 2007-2016, Pháp đã giải tán khoảng 500 đơn vị hiến binh.

Nhiều nhà phân tích cũng nhận định, việc tuyển dụng thêm lực lượng an ninh và rải đều về các địa phương phù hợp với các chủ trương trong chính sách nhập cư mới của Pháp là muốn đưa người nhập cư về địa phương để giải toả bớt áp lực về an ninh, kinh tế và xã hội cho các thành phố lớn.