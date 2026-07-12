Tổng thống Moldova bổ nhiệm cựu lãnh đạo tài chính Vasile Tofan làm Thủ tướng mới

Trong tuyên bố đề cử, Tổng thống Sandu nhấn mạnh, trách nhiệm chính của ông Tofan sau khi được Quốc hội phê chuẩn là đưa Moldova tiến xa hơn trên con đường hội nhập châu Âu. Ông Tofan cũng phải nỗ lực để tăng cường khả năng phục hồi của thể chế nhà nước và xã hội, đồng thời cải thiện nền kinh tế Moldova đang trên đà suy thoái.

Ông Vasile Tofan được đề cử làm Thủ tướng mới của Moldova. Ảnh: Theo Reuters

Nhà lãnh đạo Moldova cho biết thêm, ông Tofan sẽ có 15 ngày để giành được sự ủng hộ của Quốc hội thông qua việc đệ trình chương trình chính phủ và đề cử nội các.

Phát biểu trước báo giới, ông Tofan cho biết, ông chưa có kế hoạch thay đổi lớn đối với nội các hiện tại, đồng thời cho rằng việc duy trì hoạt động liên tục của nội các là cần thiết để đáp ứng thời hạn gia nhập EU của Moldova. Ông Tofan cũng xác định các ưu tiên chính trong thời gian tới bao gồm: khôi phục lòng tin của công chúng và tinh thần lạc quan cho các doanh nghiệp Moldova, đảm bảo Moldova gia nhập EU vào cuối năm 2028.

Ông Vasile Tofan, 44 tuổi, hiện là Đối tác Quản lý tại Horizon Capital, một công ty đầu tư vốn tư nhân tập trung vào Ukraine và Moldova. Việc ông Vasile Tofan được đề cử làm Thủ tướng mới diễn ra sau khi cựu Thủ tướng Alexandru Munteanu từ chức hồi đầu tháng này chỉ sau tám tháng tại vị.

Theo giới phân tích, với đa số ghế của Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) tại Quốc hội, ông Tofan nhiều khả năng sẽ được Quốc hội Moldova phê chuẩn làm Thủ tướng mới của nước này trong thời gian tới. Việc bổ nhiệm ông Tofan làm Thủ tướng mới thay thế cựu Thủ tướng Alexandru Munteanu được kỳ vọng sẽ giúp Moldova duy trì động lực hội nhập EU và đối phó với các thách thức kinh tế hiệu quả hơn.