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Ông Trump lại khiêu khích Thủ tướng Italy Meloni

Thứ Hai, 20:44, 06/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa có hành động khiêu khích Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Động thái diễn ra ngay trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ - sự kiện mà hai nhà lãnh đạo cùng tham dự.

Ông Trump dường như đã khơi lại xích mích hồi tháng trước với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, khi đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh bà Meloni nhìn lên ông với chú thích “Cần lệnh cấm tiếp xúc”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Nhà Trắng ngày 17/4/2025. Ảnh: Reuters

Tháng trước, bà Meloni cáo buộc ông Trump bịa đặt câu chuyện về bà sau khi Tổng thống Mỹ nói với một kênh truyền hình Italia rằng bà đã “van xin” ông chụp ảnh cùng bà tại hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Thủ tướng Italy chưa có phản hồi trước hành động mới nhất của ông Trump. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương tốt đẹp. “Tôi không có bất kỳ phản ứng nào (với bài đăng), điều cơ bản là duy trì quan hệ với một đồng minh quan trọng như Mỹ”, ông Crosetto phát biểu với kênh truyền hình Sky của Italia. “Mọi người đến rồi đi nhưng mối quan hệ vẫn còn”, ông nói thêm.

Bà Meloni từng là người ủng hộ Tổng thống Mỹ Trump và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông vào năm 2025. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người đã thay đổi khi bà chỉ trích ông Trump vì đã công kích Giáo hoàng Leo XIV về việc lên án cuộc xung đột Iran. Điều đó đã dẫn đến việc Tổng thống Mỹ phản bác, cáo buộc bà Meloni là thiếu can đảm.

Phan Tùng/VOV.VN
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