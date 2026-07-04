English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Ấn Độ công du 3 nước, thúc đẩy chiến lược hành động hướng Đông

Thứ Bảy, 20:22, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Indonesia, Australia và New Zealand từ ngày 6-11/7, nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, kinh tế và an ninh với các đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi sẽ lần lượt thăm Indonesia, Australia và New Zealand và sẽ có các cuộc hội đàm “quan trọng” với lãnh đạo 3 quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, với các chuyến công du mới đây của Thủ tướng Modi và chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa qua, trọng tâm đối ngoại của Ấn Độ đang chuyển mạnh sang khu vực phía đông Ấn Độ Dương cho thấy sự tăng cường thực hiện chính sách “Hành động hướng Đông”. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của chuyến công du tuần tới của Thủ tướng Ấn Độ.

thu tuong An Do cong du 3 nuoc, thuc day chien luoc hanh dong huong Dong hinh anh 1
Thủ tướng Ấn Độ thực hiện nhiều chuyến thăm, thúc đẩy chính sách "Hành động hướng Đông" của nước này. (Ảnh: ANI)

Tại Indonesia, Thủ tướng Ấn Độ sẽ cùng lãnh đạo nước chủ nhà rà soát quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh hàng hải, thương mại, năng lượng và kết nối. Tại Australia, chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào thương mại, khoáng sản chiến lược, đầu tư, quốc phòng và chuỗi cung ứng,…

Điểm nổi bật được dư luận theo sát của chuyến công du là chuyến thăm New Zealand – đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới nước này sau 40 năm. Hai bên dự kiến thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục và công nghệ, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước vừa được ký hồi tháng 4/2026.

Theo giới quan sát, chuyến công du ba nước lần này thể hiện nỗ lực của New Delhi trong việc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời củng cố quan hệ với các đối tác trong khuôn khổ chính sách “Hành động hướng Đông” của nước này.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đằng sau câu chuyện Bhutan từ chối nhập xăng E20 của Ấn Độ
Đằng sau câu chuyện Bhutan từ chối nhập xăng E20 của Ấn Độ

VOV.VN - Nguyên nhân Bhutan từ chối nhập xăng E20 của Ấn Độ không đến từ chất lượng nhiên liệu mà đến từ lo ngại về hệ thống lưu trữ và phân phối tại quốc gia này chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với loại nhiên liệu sinh học mới.

Đằng sau câu chuyện Bhutan từ chối nhập xăng E20 của Ấn Độ

Đằng sau câu chuyện Bhutan từ chối nhập xăng E20 của Ấn Độ

VOV.VN - Nguyên nhân Bhutan từ chối nhập xăng E20 của Ấn Độ không đến từ chất lượng nhiên liệu mà đến từ lo ngại về hệ thống lưu trữ và phân phối tại quốc gia này chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với loại nhiên liệu sinh học mới.

New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng
New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng

VOV.VN - Hôm qua (29/6), chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã công bố “Chính sách Xe điện 2026” với hàng loạt ưu đãi nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện không phát thải, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông sạch và giảm ô nhiễm không khí.

New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng

New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng

VOV.VN - Hôm qua (29/6), chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã công bố “Chính sách Xe điện 2026” với hàng loạt ưu đãi nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện không phát thải, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông sạch và giảm ô nhiễm không khí.

Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD
Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD

VOV.VN - Theo các ước tính, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ có thể tăng từ khoảng 6,7 tỷ USD năm 2026 lên 24 tỷ USD vào năm 2031, trở thành 1 trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới.

Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD

Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD

VOV.VN - Theo các ước tính, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ có thể tăng từ khoảng 6,7 tỷ USD năm 2026 lên 24 tỷ USD vào năm 2031, trở thành 1 trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới.

Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược
Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Các thỏa thuận được ký kết liên quan đến nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh hàng hải, thanh toán số, y tế, không gian, nông nghiệp và giáo dục...

Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Các thỏa thuận được ký kết liên quan đến nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh hàng hải, thanh toán số, y tế, không gian, nông nghiệp và giáo dục...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ