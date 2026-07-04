Thủ tướng Ấn Độ công du 3 nước, thúc đẩy chiến lược hành động hướng Đông

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi sẽ lần lượt thăm Indonesia, Australia và New Zealand và sẽ có các cuộc hội đàm “quan trọng” với lãnh đạo 3 quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, với các chuyến công du mới đây của Thủ tướng Modi và chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa qua, trọng tâm đối ngoại của Ấn Độ đang chuyển mạnh sang khu vực phía đông Ấn Độ Dương cho thấy sự tăng cường thực hiện chính sách “Hành động hướng Đông”. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của chuyến công du tuần tới của Thủ tướng Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ thực hiện nhiều chuyến thăm, thúc đẩy chính sách "Hành động hướng Đông" của nước này. (Ảnh: ANI)

Tại Indonesia, Thủ tướng Ấn Độ sẽ cùng lãnh đạo nước chủ nhà rà soát quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh hàng hải, thương mại, năng lượng và kết nối. Tại Australia, chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào thương mại, khoáng sản chiến lược, đầu tư, quốc phòng và chuỗi cung ứng,…

Điểm nổi bật được dư luận theo sát của chuyến công du là chuyến thăm New Zealand – đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới nước này sau 40 năm. Hai bên dự kiến thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục và công nghệ, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước vừa được ký hồi tháng 4/2026.

Theo giới quan sát, chuyến công du ba nước lần này thể hiện nỗ lực của New Delhi trong việc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời củng cố quan hệ với các đối tác trong khuôn khổ chính sách “Hành động hướng Đông” của nước này.