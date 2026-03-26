Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi chuyến thăm Trung Quốc vì Iran

Thứ Năm, 07:55, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước vào ngày 14 và 15/5 tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi chuyến đi dự kiến trước đó phải hoãn vì cuộc chiến đang diễn ra với Iran. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời cũng cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm tới Washington vào cuối năm nay. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, các đại diện của hai bên đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho “những chuyến thăm mang tính lịch sử” và bày tỏ tin tưởng đây sẽ là một sự kiện “vô cùng trọng đại”.

tong thong my donald trump lui chuyen tham trung quoc vi iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: reuters)

Theo kế hoạch ban đầu, chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4, nhưng đã bị lùi lại do Nhà Trắng phải tập trung xử lý diễn biến chiến sự liên quan tới Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình hiểu lý do cần phải điều chỉnh lịch trình. Việc ấn định lại thời điểm chuyến đi vào giữa tháng 5 được xem là dấu hiệu cho thấy Washington vẫn muốn duy trì đối thoại cấp cao với Bắc Kinh bất chấp hàng loạt hồ sơ căng thẳng và bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

Dự kiến chương trình nghị sự của cuộc gặp tới đây sẽ rất rộng, bao gồm các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng như các vấn đề nhạy cảm khác như Đài Loan, chất bán dẫn, ma túy bất hợp pháp, đất hiếm và nông nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực đã phủ bóng lên quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian qua và được dự báo sẽ tiếp tục là trọng tâm thương lượng giữa hai bên trong thời gian tới. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017, đồng thời là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025, nơi hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một thỏa thuận đình chiến thương mại. Chuyến công du vì thế được theo dõi sát sao như một phép thử mới đối với triển vọng ổn định quan hệ Mỹ - Trung trong giai đoạn tới.

Quang Trung/VOV-Washington
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và chiến sự Iran gây nhiều tranh cãi. 

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và chiến sự Iran gây nhiều tranh cãi. 

Nhà Trắng: Trung Quốc nhất trí hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump
Nhà Trắng: Trung Quốc nhất trí hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 18/03 thông báo Trung Quốc đã nhất trí hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào cuối tháng này.

Nhà Trắng: Trung Quốc nhất trí hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump

Nhà Trắng: Trung Quốc nhất trí hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 18/03 thông báo Trung Quốc đã nhất trí hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào cuối tháng này.

