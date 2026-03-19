Nhà Trắng: Trung Quốc nhất trí hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hiện chưa có mốc thời gian cụ thể và các quan chức đang nỗ lực để chuyến thăm có thể diễn ra càng sớm càng tốt.

Trước đó hôm 17/03, Tổng thống Donald Trump tiết lộ sẽ hoãn chuyến đi đến châu Âu thêm khoảng 5 đến 6 tuần, với lý do tình hình căng thẳng tại Iran. Ông đồng thời cho biết ông mong được gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai bên có mối quan hệ làm việc rất tốt.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định, ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia đóng vai trò không thể thiếu trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì liên lạc về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump.

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Donald Trump dự kiến tới Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4. Cuộc gặp dự kiến tập trung vào các vấn đề thương mại và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến thuế quan. Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nhiều mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump, vốn châm ngòi cho vòng leo thang áp thuế trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc hồi năm ngoái trước khi hai bên đạt được thoả thuận "đình chiến" thương mại.