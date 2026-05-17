Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác, văn kiện nền tảng của quan hệ Nga - Trung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương, định hướng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cũng dự lễ khai mạc Năm giáo dục Nga - Trung 2026 - 2027.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung cấp cao và ký kết nhiều văn kiện hợp tác. Tổng thống Nga cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhằm trao đổi về triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại song phương.