Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc

Chủ Nhật, 05:30, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong hai ngày 19-20/5, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.         

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác, văn kiện nền tảng của quan hệ Nga - Trung.        

tong thong nga putin se tham chinh thuc trung quoc hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương, định hướng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cũng dự lễ khai mạc Năm giáo dục Nga - Trung 2026 - 2027.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung cấp cao và ký kết nhiều văn kiện hợp tác. Tổng thống Nga cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhằm trao đổi về triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại song phương.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tổng thống Putin khen ngợi Nga thử thành công "tên lửa mạnh nhất thế giới"
VOV.VN - Tổng thống Putin đã khen ngợi việc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat trong khuôn khổ hiện đại hóa lực lượng hạt nhân nước này. Ông cho biết đây là “tên lửa mạnh nhất thế giới” bởi sức công phá của các đầu đạn hạt nhân trên Sarmat cao gấp hơn 4 lần so với vũ khí phương Tây.

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine "đang đi đến hồi kết"
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 cho biết ông cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Nga sẽ giành chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan đến Nga để gặp Tổng thống Putin
VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực ngoại giao con thoi để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tròn 2 tháng qua với Mỹ và Israel, tối 26/4, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã rời Pakistan và lên đường tới Nga, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đặc biệt bắt đầu cuối tuần trước.

