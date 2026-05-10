Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”

Chủ Nhật, 05:57, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 cho biết ông cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Nga sẽ giành chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin nói với các phóng viên về cuộc xung đột Nga - Ukraine, cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán về các cơ chế an ninh mới cho châu Âu và đối tác đàm phán mà ông ưu tiên là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

tong thong putin noi xung dot nga - ukraine dang di den hoi ket hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine năm 2022 đã làm bùng phát cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 - thời điểm thế giới từng lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Điện Kremlin trước đó cho biết các cuộc đàm phán hòa bình do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy hiện đang bị tạm dừng. Ông Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi hoàn thành toàn bộ các mục tiêu quân sự trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu tại Điện Kremlin, ông Putin tiếp tục đưa ra quan điểm về nguyên nhân dẫn tới xung đột, đồng thời chỉ trích các lãnh đạo phương Tây theo chủ nghĩa “toàn cầu hóa”. Ông cho rằng phương Tây từng cam kết NATO sẽ không mở rộng về phía Đông sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, nhưng sau đó lại tìm cách đưa Ukraine vào quỹ đạo của Liên minh châu Âu.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II. Sự kiện thường niên này nhằm tưởng niệm khoảng 27 triệu công dân Liên Xô thiệt mạng trong cuộc chiến. Khác với những năm trước, thay vì các tên lửa đạn đạo liên lục địa, xe tăng và hệ thống tên lửa diễu hành qua Quảng trường Đỏ, năm nay Nga trình chiếu video khí tài quân sự đang tác chiến trên các màn hình lớn đối diện bức tường của Điện Kremlin.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tag: xung đột Ukraine Tổng thống Putin đi đến hồi kết Nga giành chiến thắng quân đội Nga Ngày Chiến thắng
Tin liên quan

Cuộc chiến với Nga biến Ukraine thành "xưởng sáng tạo vũ khí" của châu Âu
Cuộc chiến với Nga biến Ukraine thành “xưởng sáng tạo vũ khí” của châu Âu

VOV.VN - Ukraine hiện giờ đang nổi lên như một quốc gia tiên phong trong phát triển các loại vũ khí mới và xây dựng năng lực tác chiến hiện đại, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các đối tác quốc tế.

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian
Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

Ukraine biến chiến tuyến thành "mê cung phòng thủ" đối phó Nga
Ukraine biến chiến tuyến thành “mê cung phòng thủ” đối phó Nga

VOV.VN - Từ các chiến hào nhiều lớp, rào chắn “răng rồng” đến máy bay không người lái và tác chiến điện tử, Ukraine đang xây dựng một mạng lưới phòng thủ quy mô lớn nhằm làm chậm, chia cắt và bào mòn các đợt tiến công của Nga.

