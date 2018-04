Tổng thống Nga Putin tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria

Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh: Tình thế chiến sự ở Syria đang gây bất lợi lớn đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, IS vẫn là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, khu vực và thế giới. Do đó, cộng đồng thế giới vẫn cần có sự thận trọng. Tổng thống Nga Putin (trái) và người đối cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Business Insider.

Trước đó, hôm qua (3/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria do nhiệm vụ chính của Mỹ tại đây là xóa sổ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gần như hoàn thành./.